Вандал оскверни измисления гроб на чичо Скрудж във Великобритания (ВИДЕО)

Полицията в град Шрусбъри разследва как е бил унищожен надгробен камък, който е маркирал измисления гроб на Ебенизър Скрудж, пише The Associated Press.

Филмовият реквизит, използван в адаптацията на „Коледна песен“ от 1984 г. се превърна в туристическа атракция. Особено по това време на годината се организират обиколки на места, използвани във филма.

„Няма много какво да се види, освен счупени парчета от надгробния камък. В момента не можете да видите, че пише Ебенизър Скрудж, защото е много повреден. Това е изключително неуважително“, каза градският чиновник Хелън Бол пред Associated Press.

В момента се обсъжда какво трябва да се направи, за да се поправи или замени камъкът, който е „изключително популярен“ сред жителите и посетителите. ОЩЕ: "Коледна песен" на Чарлз Дикенс е прочетена за първи път

Devastated to hear that the headstone has been smashed by vandals. This year would have marked the 40th anniversary of George C Scott version the film… #scrooge pic.twitter.com/kJ01kEh0nZ