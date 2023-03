Вандали изрисуваха Малката русалка в Дания в цветовете на руското знаме (СНИМКИ)

Започнало е разследване на деянието, което се разглежда като подкрепа за Москва във войната в Украйна, пише "Гардиън".

Статуята се намира в сравнително уединеното пристанище Лангелини в датската столица и през годините е била многократно обект на вандализъм. Главата ѝ бе открадната през 1964 г., а ръката й - отрязана през 1984 г. През 1998 г. вандали отново премахват главата на русалката, но по-късно тя е върната. През 2003 г. статуята е взривена. Русалката също така е била многократно маркирана и изрисувана, като за последно това се случва през 2020 г. с надписа "расистка риба".

