Вбесява мамашите: Руски дядо пуска националния химн и вика „Слава на Украйна!“ (ВИДЕО)

Дядо-смелчага побърква мамашите в Приморския край на Русия, като им пуска химна на Украйна. Наред с това той викал и „Слава на Украйна!“, с което окончателно вбесява своите съселянки. Селото е на 6000 до 7000 километра от украинската граница, пояснява в социалната мрежа Х популярният блогър WarTranslated.

"Ела тук, гадино!", крещи една от жените. "Обичам Украйна", отговаря дядото. "Ами що не отидеш там", отговаря тя. "Махайте се оттук", казва мъжът на насъбралите с сеирджийки и повтаря: "Слава на Украйна!". Той е облечен в камуфлажни дрехи и разнася със себе си смартфона, от който пуска украинския химн иззад разкривената ограда на двора си.

