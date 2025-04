Вече в действие: Първа мярка на Тръмп срещу Путин заради Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп няма да успее да подсигури примирие в Украйна до Великден (20 април) – това твърдят източници от Белия дом пред британското издание The Telegraph. Тръмп се целеше в постигане на примирие около Великден или началото на май, а следващата стъпка трябва да е споразумение за устойчив мир в Украйна. Причина номер едно според източниците на британската медия това да не се случва – протакането на разговорите от страна на руския диктатор Владимир Путин и Кремъл. Това е втори такъв по-сериозен материал след статия на Reuters с източници от Белия дом на новинарската агенция, според които Путин дотук успешно протака и вече се работи по планове за мерки от страна на САЩ, с които руският диктатор да бъде притиснат да тръгне по пътя на истински преговори - Още: Ще омайва Тръмп: Русия прати успелия си млад мъж

На този фон, уж специалният пратеник на Тръмп за Украйна о.з. генерал Кийт Келог коментира пред Fox News, че американският президент бил разочарован както от Русия, така и от Украйна. Келог уточни – Тръмп и САЩ искат да има всеобхватно спиране на огъня за 30 дни, което е много трудно. "Президентът е много фокусиран върху това – той е единственият човек, който може да го направи. Той има идея, работи за сделка, мисля, че може да я постигне. Нито една от страните няма да получи всичко, което иска", каза Келог:

🇺🇸 US Special Envoy: Neither Russia nor Ukraine will get everything they want



US Special Envoy Keith Kellogg stated that neither Russia nor Ukraine will fully achieve their goals, and both sides must reach an agreement.



He added that President Trump is frustrated by the actions… pic.twitter.com/wJVXyOuyCr — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2025

"Най-добрият сценарий за край на войната е руснаците да напуснат Украйна. Това обаче няма да се случи. Затова е добре, че американците започнаха този процес. Някой трябва да разчупи статуквото. Доналд Тръмп опитва да направи това, прави това и това е добре. Когато вече има сделка, устойчиво спиране на огъня, трябва да е ясно на руснаците, че не може пак да направят същото – затова трябва да поемем оттам насетне", заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте:

🇺🇸 NATO Secretary-General Mark Rutte on Ukraine war



NATO Secretary-General Mark Rutte discussed the need for a durable solution to the war in Ukraine, stating, "The best way to end the war is for the Russians to leave Ukraine, but unfortunately, that's not going to happen right… pic.twitter.com/js8N3J2pfM — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2025

По-твърд тон от Тръмп спрямо Путин – първа стъпка

Изненадващо или не, вчера САЩ наложиха нови санкции – това се случи под претекст борба с тероризма. Санкциите обаче са под шапката на OFAC – Службата за контрол на чуждестранните активи, която е дирекция на американското финансово министерство. И те са разделени на две – разрешения за износ на селскостопански стоки; разрешения за износ на лекарства и медицинско оборудване за Иран. Ограниченията на пръв поглед касаят Иран – но в списъка със санкционирани има руски граждани и за тях има данни, че се занимават с износ на зърно и селскостопански култури от окупираните от армията на Путин украински земи. Сигналът с тези санкции със сигурност заслужава внимание и то на първо място за Кремъл – пълният списък на санционираните вижте ТУК!

Припомняме, че едно от основните искания на Путин, за да има примирие в Черно море, е да няма бариери пред износа на селскостопански стоки, продукти и торове от Русия. Откакто това стана ясно, редица анализатори посочиха, че такова примирие е изключително в полза на Путин, защото украинските морски дронове разчистиха Черно море и Руският черноморски флот беше ефективно разбит, а износът от Одеса и Николаев не е затруднен извън периодични руски бомбардировки на пристанищна инфраструктура – руски военни кораби обаче не могат да пречат на плаването на търговски съдове от Украйна – Още: Русия се съгласи на примирие в Черно море, където Украйна вече разби флота ѝ

А в цитираното по-горе интервю, Келог обърна внимание на очевидното – и сегашните санкции ще са достатъчни, ако работят. 70% от износа на руски петрол със сенчестия флот на Путин минава през Балтийско море. Ефективен контрол там, проверки и нещата бързо ще се променят в посока на лошо за Путин и Кремъл, е посланието на Келог – Още: Германия конфискува 40 млн. долара на Русия под формата на петролен танкер

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Вчера се навършиха 3 години, откакто руската армия беше изгонена от Киевска област след неуспешния ѝ опит да стигне до Киев и да го превземе бързо:

🇺🇦 Three years since Kyiv region was retaken from Russian forces



Three years ago, Ukrainian forces regained control of the Kyiv region, stopping Russia’s early push toward the capital during the initial stage of the full-scale invasion.



The withdrawal of Russian troops… pic.twitter.com/nWczSEwr1B — NEXTA (@nexta_tv) April 2, 2025

Аномалията в тенденцията на военната интензивност в Украйна се запазва. За 2 април там е имало 216 бойни сблъсъка – с 40 повече на дневна база. На 1 април бяха с 40 по-малко. С други думи, един ден руснаците засилват темпото, на следващия го намаляват и то със значими разлики. Използваните от руската страна управляеми авиационни бомби за деня са 123 – с 48 по-малко на дневна база. 31 от бомбите са хвърлени в Курска област т.е. на руска територия. Руският артилерийски обстрел е бил в мащаб почти 6400 снаряда т.е. с 900 повече на дневна база. Използваните от руснаците FPV дронове-камикадзе са 2377 т.е. с около 500 повече на дневна база – това сочат основните данни в сутрешната сводка на украинския генщаб.

80 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, а още 13 са отбити в съседното на юг Новопавловско направление. По 28 атаки е имало в Торецкото направление и в Курска област. 21 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, има и 12 руски пехотни атаки в Ореховското направление т.е. в западната част на Запорожка област, близо до река Днепър. Какво е положението с Лиманското направление, което се очертава като все по-важно във военните действия, припомнете си – Още: Следващата голяма руска офанзива в Украйна: Спекулации (ОБЗОР – ВИДЕО)

Так сейчас выглядит разрушенный Россией Торецк. Донбасс Реалии опознали главные локации и сделали геопривязку.



Посмотрите, что от него осталось pic.twitter.com/JcDoiKpSna — Донбасс Реалии (@donbassrealii) April 2, 2025

Ukrainian journalist spoke with a rare creature named Nikolai Kartashev, who committed atrocities in Bucha three years ago.https://t.co/UK3AJmabNn pic.twitter.com/ZR3ZKJifJg — WarTranslated (@wartranslated) April 2, 2025

(КАРТА) В Покровското направление руската армия вече е в село Богдановка и се цели в село Троицко, за да заеме по-добра позиция за атака към последния пояс селца от юг на Покровск (Котляровка, Удачно), в който беше успяла да навлезе, но украински контраатаки я принудиха да отстъпи. Интересна новина от украинския военен канал "Офицер+" - тази сутрин е имало руска атака с бронирана техника, 12 единици, като 7 са унищожени (СНИМКА). Тя е била в района на село Андреевка, което е североизточно от село Константинопол, последната голяма украинска точка на отбрана преди магистралата Запорожие – Донецк. "Продължават да маршируват в колони, нищо ново не са измислили за 3 години", констатира каналът, а украинският военен Станислав Бунятов добавя в своя канал в Телеграм, че седемте руски бронирани военни машини са унищожени за 20 минути.

Ukrainian forces annihilated a Russian convoy on the Pokrovsk front. Russian troops tried to use poor weather for a surprise push—sending 3 IFVs, infantry, and a swarm of motorcycles. But Ukraine's Presidential and 31st Brigades stopped them cold and wiped them out. Those who ran… pic.twitter.com/yUuipyfHtc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2025

Руските военнопропагандни телеграм канали "Два майора" и WarGonzo (на Семьон Пегов) не отчитат някакви особени промени на фронта. Те обръщат внимание на Белгородска област и твърдят, че там боевете текат, украинците атакуват, но неуспешно, като "Два майора" дори казва, че спрели да идват подкрепления за украинските части, но от изказа не е много ясно дали се има предвид временно.

(КАРТА) За Ореховското направление е сигурно, че руската армия успя да превземе село Пятихатко и атакува от изток линията Степово – Мало Щербако. Какво точно е стратегическото положение в този сектор, припомнете си позицията на един от известните украински военни анализатори – Още: Не се връщайте: Губернаторът на Белгород развенча внушенията, че всичко е наред (ВИДЕО)

⚡️Switchblade 600 kamikaze drones destroyed two Buk air defense systems and one Tor in the eastern sector.



Another precise strike by Ukraine’s 14th Separate UAV Regiment.



🎯🔥 Support these guys by donating here: https://t.co/gwuzIOnMkG pic.twitter.com/nQvE1Qf6FF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 2, 2025

Що се отнася до войната на дронове, украинските ВВС са отчели 39 изстреляни от Руската федерация дронове клас „Шахед“ и безпилотни летателни апарати-примамки. 28 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, други 7 са приземени с електронно заглушаване. Руското военно министерство съобщава за 23 свалени украински дрона тази нощ – 6 над Брянска област, по 5 над Курска и Орловска област, 4 над Калужка област, 2 над Белгородска област и 1 над Смоленска област – Още: Русия с масирана атака срещу Харков (ВИДЕО)