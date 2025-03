Не се връщайте: Губернаторът на Белгород развенча внушенията, че всичко е наред (ВИДЕО)

"Ситуацията в Красноярския край продължава да е тежка. Обръщам се към жителите на Красноярския край - още не можете да се върнете по домовете си, опасно е за живота ви. Изпълняваме решението на Оперативния щаб". С тези думи рано сутринта губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков напълно съсипа "героично-пропагандните усилия" на руското военно министерство да убеждава, че всичко в областта е наред, като публикува снощи видеоклип с унищожаване на украинска военна техника там.

Във видеообръщението си Гладков казва, че бил в Красноярския край, видял каква е ситуацията - сега продължавало пращането на "хуманитарна помощ за нашите войници" т.е. отново Русия не осигурява всичко необходимо за армията си и се търсят "дарения".

(КАРТА) Различни руски военнопропагандни телеграм канали признават, че боевете не спират и сочат района на село Демидовка като основно поле на битки. Според популярния руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, украинската армия е успяла да взриви мост в Графовка и с това затруднява руската армия да противодейства. Нямало обаче още "дълбок украински пробив".

Говорителят на украинските ВВС полк. Юрий Игнат категорично отрече, че Русия е успяла да свали украински изтребител F-16 в област Суми. Там все още има боеве в граничната зона с Курска област, на много малък периметър и без сериозен напредък на руската армия:

Ukrainian Air Force F-16AM Fighting Falcon turning and burning at low altitude over Sumy Oblast. pic.twitter.com/q3fAYC0Ned