Русия се съгласи на примирие в Черно море, където Украйна вече разби флота ѝ

Русия се е съгласила на примирие в Черно море, стана ясно от изявление на Белия дом днес, 25 март, след проведени нови преговори между руската и американската делегация в Саудитска Арабия. Украйна също е съгласна, обяви в отделно изявление военният министър Рустем Умеров. В морето украинските въоръжени сили вече разбиха Руския черноморски флот и подсигуриха почти безпроблемното преминаване на корабите, но явно диктаторът Владимир Путин обича да се представя за миротворец и Доналд Тръмп му предоставя тази възможност.

Вашингтон и Москва са се договорили за "безопасно корабоплаване" в Черно море, което беше основен акцент в разговорите им тази седмица.

Има сделка и да работят заедно по мерки за забрана на ударите по енергийната инфраструктура в Русия и Украйна.

Важно е да се отбележи, че Вашингтон ще помогне за възстановяването на достъпа на Русия до световните пазари за износ на селскостопански продукти и торове. На този етап не е ясно какво ще е положението със западните санкции срещу Москва - вероятно няма промяна.

По отношение на Украйна САЩ заявиха, че са се съгласили, че ще продължат да се ангажират с връщането на насилствено прехвърлените в Руската федерация украински деца.

Снимка: Getty Images

Ето пълния текст на изявлението на Белия дом относно Русия:

"САЩ и Русия се споразумяха да осигурят безопасно корабоплаване, да прекратят използването на сила и да предотвратят използването на търговски кораби за военни цели в Черно море.

Съединените щати ще съдействат за възстановяване на достъпа на Русия до световния пазар за износ на селскостопански продукти и торове, ще намалят разходите за морска застраховка и ще подобрят достъпа до пристанища и платежни системи за такива трансакции.

Съединените щати и Русия се споразумяха да разработят мерки за прилагане на споразумението на президента Тръмп и президента Путин за забрана на ударите срещу енергийни съоръжения на Русия и Украйна.

Съединените щати и Русия приветстват добрите услуги на трети държави с оглед на подкрепата за изпълнението на енергийните и морските споразумения.

Съединените щати и Русия ще продължат да работят за постигането на траен и устойчив мир. Съединените щати потвърдиха императива на президента Доналд Тръмп, че убийствата от двете страни на руско-украинския конфликт трябва да спрат - като необходима стъпка към постигането на трайно мирно решение. За тази цел Съединените щати ще продължат да улесняват преговорите между двете страни за постигане на мирно решение в съответствие с договореностите, постигнати в Рияд.

Съединените щати изразяват благодарност на престолонаследника принц Мохамед бин Салман за неговото лидерство и гостоприемство, които за пореден път улесниха тези важни дискусии в Кралство Саудитска Арабия".

Министърът на отбраната на Украйна Рустем Умеров заяви, че страната се е съгласила да „осигури безопасно корабоплаване, да премахне използването на сила и да предотврати използването на търговски кораби за военни цели в Черно море“ - същата формулировка, която използваха от Белия дом и за сделката с Москва. Делегациите на Украйна и САЩ провеждат и днес разговори в Саудитска Арабия.

Умеров добави, че Киев счита, че всяко движение на руски военни кораби извън източната част на Черно море ще представлява нарушение на духа на това споразумение. „В този случай Украйна ще има пълното право да упражни правото си на самоотбрана“, заяви той.

„Всички страни се споразумяха да разработят мерки за прилагане на споразумението на президентите за забрана на ударите срещу енергийни съоръжения на Украйна и Русия", потвърди Рустем Умеров. Това е записано и в отделно изявление на Белия дом, свързано с разговорите САЩ-Украйна.

Ukraine and the United States held bilateral technical consultations in Riyadh focused on the security of energy and critical infrastructure, safe navigation in the Black Sea, and the release and return of our prisoners and children. Fulfilling the task of the President of…

Руската страна е за възобновяване на черноморската инициатива, но "в по-приемлива за всички страни форма", заяви по-рано руският външен министър Сергей Лавров в интервю за "Първи канал". Става въпрос за т.нар. зърнена сделка, която се осъществяваше с посредничеството на Турция и ООН и позволяваше на Украйна да изнася зърнени култури през Черно море в условията на блокада на пристанищата си. Русия едностранно се оттегли от инициативата през 2023 г. и продължи да бомбардира украинската пристанищна инфраструктура.

„Ние сме за възобновяване на Черноморската инициатива в някаква форма - по-приемлива за всички“, каза Лавров. Той отбеляза, че този въпрос е бил обсъден като приоритетен на преговорите в Рияд. Руският външен министър загатна и за желание на Москва да инспектира корабите за оръжие съгласно споразумението.

At negotiations in Riyadh, Russia's FM Lavrov said the US and Ukraine discussed safe shipping in the Black Sea.



Other statements from Lavrov: "Guarantees for Russia from Ukraine are just orders to Zelensky from the US. Only Washington can stop terrorist attacks and strikes on… pic.twitter.com/Ktejclr5mN