Русия с масирана атака срещу Харков (ВИДЕО)

За поредна нощ Русия подложи на обстрел градове в Украйна. Множество експлозии са се чули тази вечер в град Харков. Според очевидци, поразени са жилищни рийона, тепърва ще се уточнява дали има жертви и ранени и какъв е техният брой.

Потребители на социалните мрежи съобщиха, че в града са се чули най-малко 10 мощни експлозии. Задействана е противовздушната отбрана, има данни и за вривове в самия град Харков.

At least 8 explosions rocked Kharkiv, – Regional Administration reports. Casualties and damage are being assessed. Russia’s terror against Ukrainian cities continues. pic.twitter.com/myYfNtfNe6