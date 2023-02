Великобритания първа ще даде по-далекобойни оръжия на Украйна (ВИДЕО)

"Трябва да помогнем на Украйна да защити градовете си от руските бомби и иранските дронове. Затова Обединеното кралство ще е първата държава, която ще осигури на Украйна по-далекобойни оръжия. Затова работим с нашите съюзници да дадем на Украйна най-модерните противовъздушни системи (ПВО) и да изградим военновъздушната сила, от която те имат нужда, за да се защитят“, каза британският премиер.

Сунак настоя и, че за да бъде изграден мир, трябва да бъде променен международноправният ред. "Светът трябва да държи сметка на Русия. Трябва да има правосъдие чрез международен трибунал за зловещите им военни престъпления – независимо дали заради Буча, Ирпен, Мариупол или другаде. Русия трябва да бъде държана отговорна за ужасните разрушения, които предизвика", каза премиерът на Обединеното кралство.

ВИДЕО: Ракети с голям обсег за Украйна - какво се готви да даде Великобритания?

"The United Kingdom will be the first country to provide Ukraine with long-range weapons" - #British Prime Minister Rishi Sunak. Sunak also called on #NATO countries to increase arms supplies to #Ukraine . pic.twitter.com/dCK2Gu7eiH

По-рано говорителят на Белия дом Джон Кърби коментира, че САЩ гледат благосклонно на общо решение за предоставяне на изтребители на Украйна или на решение, взето само от някой от партньорите на САЩ. Кърби коментира въпроса след като Полша обяви, че може да достави изтребители МиГ-29, но няма възможност да даде F-16, защото няма достатъчно.

"Няма избори без рискове, но най-големият риск е Русия да победи", подчерта генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг и призова за по-голяма (военна) подкрепа на Украйна.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg urged to increase military assistance to Ukraine. “For the alliance, the risk of an escalation of the conflict is not comparable to the risk of a Russian victory.” pic.twitter.com/OaQKX2eGJz