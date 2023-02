ВИДЕО: Близък бой при Бахмут, снайперисти от "Азов" елиминират група на ЧВК Вагнер

Вече 8 месеца руските сили не могат да превземат малкия град, който преди войната беше с население от около 70 000 души. И въпреки всички съобщения от руски източници, въпреки постоянното помпане на безплодни руски надежди, въпреки дори неофициалната информация за американски искания Бахмут да бъде оставен с цел да се удари в контраофанзива на други места, украинската армия още не предава града.

Поредна серия от видеокадри показва каква касапница е бойното поле при Бахмут. В първото видео украински войник успява да застреля руснак, който атакува окоп, явно защитна украинска позиция. Дистанцията на боя е буквално под 10 метра, лице в лице.

В друго видео са показани кадри от нощен бой. Описанието – общо 7 украински войници, 5 от които са от полка "Азов Харков", водят битка с атакуваща група наемници от ЧВК Вагнер. Украинците казват, че битката е продължила 3 часа, а 35 руснаци са убити от украинските снайперисти, използващи термовизьори, като накрая руската щурмова група се оттегля.

Според британското военно разузнаване, руснаците са загубили между 175 000 и 200 000 войници в Украйна, като между 40 000 и 60 000 са убитите - останалите са ранени и изчезнали по време на акция.

Night battle in the Bakhmut area. 5 soldiers of the SOF Azov Kharkov and 2 soldiers of the Dozor unit entered the battle with the Wagner group. The battle lasted three hours, 35 🇷🇺mercenaries were eliminated, after which the enemy retreated to their original position. pic.twitter.com/mV0YanpZNj