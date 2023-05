ВИДЕО: Кадри от украински успехи при Бахмут, взривове в Токмак, Мелитопол, при "Азовстал"

От друга страна, руският пропагандист (Семьон Пегов) твърди в дневния си обзор, че украинците опитали да заобиколят височините от запад на Клещеевка (7 километра южно от Бахмут), а руснаците пробвали да си върнат неуспешно загубените позиции при Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут, на около 2 километра западно от Клещеевка) и при Орехово-Васильовка (11-12 километра северозападно от Бахмут).

При това относително спокойствие обаче в социалните мрежи излизат нови и нови видеа за успешните украински атаки по руски позиции край Бахмут:

Commander of the Ground Forces Olexandr Syrsky said that the Armed Forces of #Ukraine continue counter-offensive operations in the vicinity of #Bakhmut. pic.twitter.com/Xhtgy4KU2X — NEXTA (@nexta_tv) May 30, 2023

Special Unit Sonechko from Transcarpathia is participating in the attacks on Klishchiivka at the flanks of Bakhmut. The footage shows how another Russian positions is stormed.



Progress. pic.twitter.com/aSlIXiBGBa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 29, 2023

Source video:

However, Ukrainian infantry re-enters their vehicles at the end of the video, so it could be this was only a raid and Russians regained the position in the south later on. pic.twitter.com/NUTkeHFHyO — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 30, 2023

Междувременно, има серия от съобщения за взривове и експлозии на различни места в Украйна. За взривове има данни както в Токмак, така и в Мелитопол – Запорожка област. И двата града са считани за плацдарм за атака към Крим:

Russian air defense reportedly active over Zaporizhzia region pic.twitter.com/i8gZV6VE9c — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2023

Отделно има данни за нов взрив при "Азовстрал", в Мариупол:

Also advisor to the mayor of Mariupol, Petro Andryushchenko, posted an image of smoke rising near Azovstal.



Until now it is not clear if these explosions are the results of new strikes or something else. The messaging around it is pretty vague. pic.twitter.com/qn7JEvzi2A — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2023

В Шебекино, Белгородска област, вече традиционно има съобщения за нови взривове:

Explosions in Shebekino again, Bilhorod region. The town is subject to lots of shelling this week. pic.twitter.com/DzsbGHNvKX — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 30, 2023

На този фон, кореспондентът на "Комсомолская правда" Александър Коц коментира в Телеграм какви може да са използваните за ударите срещу Москва дронове. За единия вид той предполага, че е многоцелвият Uj-22 Airborne, с до 800 километра обхват и 160 км/ч максимална скорост, като той може да носи товар до 20 килограма. Другият вид може да е А-2 "Синица". Той обаче е доста компактен и ако е използван, е изстрелван от Подмосковието, твърди Коц.

Атаката срещу Москва е чудесна, половината дронове минаха през руското ПВО - това значи, че руснаците ще трябва да го уплътняват и да вземат (тежка военна техника) от други места. "Тоталната война трябва да се премести на територията на Руската федерация, за да можем след това да атакуваме тук с по-бързи темпове", пише в украинския телеграм канал "Бахмутски демон".