ВИДЕО как руската ПВО сваля Дядо Коледа: Абсурдът на войната на Путин (ОБЗОР)

Отзвукът от случая с разбилия се в Казахстан азербайджански граждански самолет след като натрупващите се данни и подозрения сочат към Русия и неадекватна работа на ПВО в чеченската столица Грозни, довела до ужасната трагедия, руската пропаганда също дава своя дял неадекватност – с видеоклипчета, които будят недоумение и смях: В Азербайджан искат извинение от Москва, руски източник потвърждава за свалянето на самолета с ПВО.

Първо – точно на фона на случилото се, започна да циркулира видео как руската ПВО, изглежда по заръка на Дядо Мраз, сваля шейната на Дядо Коледа, докато той лети към Русия и обявява как носи подаръци на руснаците:

Russians "shot down" Santa Claus's sleigh team in a propaganda video pic.twitter.com/qsHpwSbgdO — NEXTA (@nexta_tv) December 27, 2024

Друг крайно неадекватен клип – уверения как в окупирания от руснаците Кримски полуостров почват да идват западняци, защото там се живеело много хубаво и явно по-добре, отколкото в Западна Европа:

Cringe alert: Russia drops a bizarre video claiming foreigners are flocking to occupied Crimea to "live the Russian dream."



The clip promotes the idea of people from the US & EU moving there for "a better life," even offering permanent residency. pic.twitter.com/jJL3d93lb4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2024

Припомняме, че само преди два дни, руският диктатор Владимир Путин говори на неформалната среща на върха на ръководителите на страните от ОНД (наследството от СССР). Точно там беларуският диктатор Александър Лукашенко и арменският премиер Никол Пашинян отново се скараха – Пашинян посочи, че Армения няма да участва на следващата среща и ще го направи евентуално само с видеовръзка, на което Лукашенко отговори, че такава връзка може и да не бъде осъществена: Пашинян обвини Путин и Лукашенко в опит да унищожат Армения

🇧🇾⚡️🇦🇲 “Well, what if we don’t have a TV for your remote speech?” — A public clash between Lukashenko and Pashinyan.



The Armenian PM announced their delegation won’t travel to Minsk for next year’s EEU summit, opting for video participation instead.



Lukashenko: “We’ll consider… pic.twitter.com/uwgUKXjWqF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 26, 2024

След събитието Путин обясни как "при необходимост", руската армия можела да ползва ракета "Орешник", но не бързала да го направи, както и че комплексите "Орешник" били малко, обаче ги имало, не била "една ракета". За капак реши да обясни как нямало проблем по газопровода "Ямал" нямало никакъв проблем да бъде пуснат пак руски газ, само Полша да каже, зависело от "натискане на едно копче" - типичен пример на похват тояга-морков. И липса на пълна увереност за победа в Украйна – на въпрос вярва ли, че Русия ще победи във войната си срещу Украйна, Путин се позова на Бог и как вярвал в него, а Бог бил с руснаците - през това време в Самара вдигнаха еднократната премия за влизане в руската армия на 3 600 000 рубли, след като през октомври я увеличиха до 1 200 000 рубли, което ясно подсказва липсата на желаещи да се бият за руския диктатор в тази руска област. Според материал на руското опозиционно издание "Медиазона", дотук през 2024 година има заведени 10 308 криминални дела за отказ от служба в руската армия, а това е двойно повече от цялата 2023 година:

After all the threats to Poland, an enraged Putin, frustrated by Ukraine’s suspension of gas transit, is now seriously proposing that Poland restore gas transit through its territory via the Yamal-Europe pipeline. pic.twitter.com/ieDOYcRr67 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 26, 2024

В дневния си анализ ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, обръща внимание на увеличеното производство на дронове клас "Шахед" в Русия. То вече достига почти 5800 дрона между януари и септември, 2024 година, по украински данни. Проблем обаче остава липсата на качествени компоненти – например двигатели, руснаците са принудени да вземат такива от Китай, а те са много по-нискокачествени и това се отразява на дроновете.

Украинският журналист Юрий Бутусов публикува разказ за среща с украинския министър на отбраната Рустем Умеров. Бутусов изразява задоволство от усилията на министъра и че той опитвал да се промени и да промени към по-добро нещата, но предупреждава, че над Умеров имало още хора и не зависи само от него да има качествена реформа в украинската армия.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Нов спад в интензивността на боевете в Украйна – с 9 по-малко на дневна база. Общо за денонощието на 27 декември е имало 162 бойни сблъсъка. Леко намаление, само със 7 авиобомби по-малко, има по отношение на хвърлените от руснаците авиационни бомби – 48. Артилерийският обстрел на руснаците обаче е на високо ниво – 5100 изстреляни снаряда, което обаче е със 600 по-малко на дневна база, съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление е Покровското – 52 отбити руски пехотни атаки там. На второ място е Курското направление, с 22 руски пехотни атаки, но никакви данни за промяна в позициите - единственото по-важно като новина от Курска област е, че украинският президент Володимир Зеленски каза във вечерното си обръщение как украинската армия пленила няколко севернокорейци, обаче те били тежко ранени и не оцелели - той добави, че е практика севернокорейците и руснаците да стрелят и убиват ранени севернокорейци. Следва Лиманското направление – с 20 руски пехотни атаки, после са Кураховското и Времеевското – с 18 и 17 руски пехотни атаки съответно. В Торецкото направление са станали 10 руски пехотни атаки.

Относно Кураховското направление, украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец посочва следното – украинската армия явно успя да окаже влияние върху ситуацията, удържайки засега по поречието на река Мокра Яла. Това пречи на руските планове както за Покровското, така и за Времеевското направление, добавя той в нов свой анализ.

Какви са основните заключения на Машовец: В момента в района на Успеновка, Константинопол, Суха Яла и Зеленовка се водят напрегнати отбранителни боеве, врагът се опитва да пробие на север, отвърд реката по всякакъв начин - ясно е, тогава Курахово неизбежно ще падане. Но досега това не се е случило. Освен това ВСУ продължават да поддържат предмостие на южния бряг на река Мокра Яла в района на с. Янтърно. И изглежда руснаците все още не могат да напреднат толкова по линията Зоря – Сонцевка, че да излязат от север в тил на град Курахово. Същото важи и за направлението на запад от Старо Терно – село Шевченко, което е връзката с Покровското направление от северния фланг на Кураховското, не пада под сигурен руски контрол засега.

Оборона міста Курахове, Покровський район, Донеччина pic.twitter.com/wrDICiWbaj — Мисливець за зорями (@small10space) December 27, 2024

Същевременно Машовец отчита, че руският плацдарм южно от Покорвск бавно се разширява – той посочва, че Украинка и Новооленовка са в руски ръце, боеве има в района на Новоелисаветовка. Руското командване се стреми да овладее или минимум да може да обстрелва с артилерия два пътя западно от Покровск – към село Межова и към Павлоград (Е-50), уточнява Машовец. Но сега командването на руснаците трябва да вземе решение – дали да отдели някои от руските части, разширяващи плацдарма южно от Покровск, към северния фланг на Курахово, за да бъде най-после самият град твърдо овладян (сега се счита, че украинците все още държат силна позиция в Кураховската ТЕЦ западно в покрайнините на Курахово) или да се продължи натиска южно от Покровск. (КАРТА) И още – на юг, във Времеевското направление, руснаците превзеха Благодатно, Макаровка и Сторожово, обаче не могат да атакуват фронтално Велика Новоселка без значителни загуби. Голям проблем за бъдеща атака е, че Велика Новоселка е обградена от североизток от река Кашлагач, а от юг-югозапад – от река Мокра Яла. И така, за да не преминава под силен огън през река, руската армия може да напредне само в два тесни участъка – от Благодатно по пътя за Урожайно или по пътя за Золота Нива. Затова за руснаците е толкова важно да успеят през Нови Комар и Роздолно, за да заобиколят от север, което още не могат – иначе, при фронтална атака от изток, руската армия ще трябва да натрупа много по-голям ресурс от сегашния, категоричен е украинският военен анализатор.

Интересен щрих за Покровското направление от украинския телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Според него, там има сериозно забавяне на руското настъпление и всъщност в района Нововасиловка – Новоелисаветовка – Украинка руснаците се стараят да се придвижват само в горски масиви и да минират вече овладени позиции. За Курахово и специално Зеленовка Алекс пише същото като Машовец – руското настъпление там засега е спряно, но руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че Зеленовка е превзета и руските сили гледат на запад. Стоим уверено при Шевченко и Улакли, потвърждава друг украински военен – операторът на дронове Станислав Бунятов, с позивна Осман.

Pokrovsk Direction: After the preparation over the last weeks, Russian forces have entered Novojelisavetovka Village.

0:45 48°08'05.6"N 37°03'07.9"E

them fpving abandoned APCs on the entrance means the village is likely already ours



Source:https://t.co/LE83g4LIgl@GeoConfirmed pic.twitter.com/eLieBXZdvJ — Ghost of Omsk (@SibirPrizrak) December 27, 2024

(КАРТА) За Купянското направление Константин Машовец отчита, че в района село Двуречна руснаците така и не успяват да разширят и укрепят малкото си предмостие през река Оскол и изглежда повече се съсредоточават към пробив до село Боровая. Други мининаправления са Крухляковка – Загризово (има украински данни, че селото е превзето) и Лозова – Зелени Гай, към Борисовска Андреевка. Загризово е в руско владение, приближаваме Богославка, твърди "Рибар", но уточнява, че не било сигурно дали в южната част на Загризово всичко е "прочистено" - можело там да има украинци, и добавя, че при Петропавловка (9 километра източно от Купянск) на руснаците им се наложило да изоставят някои позиции. Лозова също в по-голямата си част е руска, казва каналът, като не бърза да обяви, че селото е изцяло превзето.

На 26 декември около 15:40 часа Орловска област е била атакувана с ракети Storm Shadow, най-малко 3 ракети са поразили военен обект на руското военно министерство, намиращ се между село Цимбулово и село Руднево, Болховски район. Източници на руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA казват, че 7 руски военни са ранени и са хоспитализирани в централната районна болница, а още двама военни са убити.

