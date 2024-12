Русия трябва да се извини за атаката с ПВО срещу азербайджанския граждански самолет. Това заяви азербайджанският депутат Расим Мусабейов, който е член на Комисията по международни отношения на парламента в Баку. Според него някои хора в Русия предприемат определени действия в медиите, за да прикрият следите за това, което се е случило. Ръководителят на украинското разузнаване Кирило Буданов също твърди, че руска система за противовъздушна отбрана "Панцир" е свалила пътническия самолет на азербайджанските авиолинии над руска територия.

Машината се разби край казахстанския град Актау на 25 декември, като по-късно световни агенции цитираха високопоставени азербайджански служители, според които Москва стои зад трагедията.

