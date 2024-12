Путин отхвърли ключово предложение от мирния план на Тръмп. Падна ли Курахово и на каква цена за Русия? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин категорично отхвърли едно от предложенията, за което се твърди, че се разглежда от екипа на новоизбрания президент на САЩ Доналд Тръмп - да се отложи членството на Украйна в НАТО с поне едно десетилетие като условие за прекратяване на войната. На 26 декември издирваният от Трибунала в Хага руски лидер отговори на молба на журналист да коментира съобщеното в началото на ноември предложение на републиканеца, а именно Киев да не влезе в Алианса в следващите 10 до 20 години. Путин заяви, че няма значение дали Украйна ще се присъедини към НАТО „днес, утре или след 10 години“.

Изявлението му, цитирано от Kremlin.ru, е част от поредица коментари, които потвърждават отказа му да обмисли компромиси по исканията си от края на 2021 г. и началото на 2022 г. относно Украйна. Тези искания включват принуждаване на Украйна да стане постоянно неутрална държава, която никога няма да се присъедини към НАТО, налагане на строги ограничения върху размера на украинската армия и отстраняване на украинското правителство.

Междувременно The Washington Post пише, че Тръмп настоява Европа да увеличи помощта за Киев, намеквайки за съкращаване на американската подкрепа, когато се върне в Белия дом на 20 януари 2025 година. Въпреки това републиканецът още няма ясен план за подтикване на Путин към преговори, добавя изданието.

Снимка: Kremlin.ru

Войната в Украйна: фокус върху Курахово

През изминалото денонощие на фронта в Украйна и в руската Курска област са се състояли общо 171 бойни сблъсъка, което е с 46 по-малко на дневна база, става ясно от сводката на Генералния щаб на украинската армия от тази сутрин, 27 декември. Руснаците са пуснали 55 авиационни бомби КАБ - с 20 повече спрямо предходното денонощие. Отново е налице значително повишение на броя на изстреляните артилерийски снаряди - над 5700 спрямо 5000 ден по-рано.

В Покровското направление пак се водят най-интензивни боеве – там украинските сили са отблъснали 42 руски пехотни атаки, твърди генщабът на Украйна. Целта на руснаците е да овладеят южния фланг. В Лиманското направление е отчетен вторият най-висок брой сражения – 25. Във Времеевското направление, което е спомагателно от юг на Кураховското и Покровското, са извършени 24 нападения, а в Кураховското направление Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са спрели 23 вражески атаки. В Курска област на Русия, където украинските военни водят трансгранична кампания от август насам, е имало 20 руски нападения. Торецкото направление е последното с двуцифрен брой боеве – 13.

Град Курахово е превзет от руснаците?

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) поставя акцент върху случващото се в Кураховското направление - на юг от Покровск. Експертите от вашингтонския аналитичен център смятат, че руските сили вероятно са превзели град Курахово след двумесечни интензивни настъпателни операции, целящи поемане на контрол над населеното място и ликвидиране на украинските позиции северно и южно от него.

Геолокализирани кадри, публикувани на 24 и 25 декември, сочат, че руските сили наскоро са напреднали в западната част на Курахово и до определена точка югозападно от селището. ISW оценява, че руските сили вероятно са напреднали до административните граници на града, завзели са го, а също са поели контрол над полетата южно от населеното място и северно от Дално.

Припомняме, че преди 4-5 дни украинският военен анализатор Константин Машовец, който е служил в генералния щаб, коментира ситуацията при Курахово така: забавяне на руския напредък на северния фланг на Курахово, в посоките Сонцевка – Шевченко и Заря – Славянка. "С други думи, руснаците все още не могат да осигурят координирани действия от север за обкръжаване на нашите части, които се отбраняват в района на Курахово и на юг и изток от него", пояснява той. По думите му, в Курахово руснаците не могат да се справят с Кураховската ТЕЦ – нещата по отношение на града не са решени, а руското настъпление на южния фланг, по линията Успеновка – Дално също още не дава чакания от руското командване резултат, т.е. пълно овладяване на река Суха Яла: Тръмп и Путин продължават да се готвят за "мир в Украйна" (ОБЗОР - ВИДЕО).

На 23 декември украинският канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, твърдеше, че 30% от самото градче Курахово са под украински контрол. Каналът коментираше, че там руснаците използват постоянно умни авиобомби и сриват всичко. Сонцевка, на северния фланг на Курахово, вече е изцяло под руски контрол, каза още тогава военнопропагандният руски Telegram канал "Рибар", създаден от бившия говорител на военното министерство в Москва Михаил Звинчук: Първо Покровск или първо неизвестни селца – непосредствените руски цели в Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО).

Руски военни блогъри твърдят, че елементи на руската 5-а мотострелкова бригада (бивш 1-ви армейски корпус на Донецката народна република) са издигнали флаг над западната част на Курахово и че части на 110-а и 114-а мотострелкова бригада и две дивизии атакуват по северния и южния фланг на Курахово.

Руски източници разпространяват противоречиви твърдения за степента на напредъка в Курахово - някои военни блогъри твърдят, че руските сили са напреднали отвъд града, към Дачно (западно от Курахово), докато други казват, че безуспешно атакуват Кураховската топлоелектрическа централа, пак западно от града. Според ISW тя е извън административните граници на Курахово. Хортицката група сили на украинската армия признава, че ВСУ наскоро са загубили позиции в това направление, но не е ясно кои.

Ако руснаците са превзели Курахово, то те са прекарали малко повече от два месеца в превземането на селище с площ 7,3 кв. км. Руските сили засилиха настъпателните операции за контрола над Курахово в средата на октомври 2024 г. Според различни съобщения руските военни са съсредоточили около 35 000-36 000 войници в посока Курахово през последните месеци, за да превземат селището и да елиминират украинските "джобове" северно и южно от него. Силите на Путин вероятно са понесли значителни загуби през този период. През последните два месеца руснаците също така са извършили голям брой бронирани нападения в рамките на Курахово и в близост до него и вероятно са понесли значителни загуби на техника, отчита още мозъчният тръст.

Руските сили може да се затруднят да напреднат бързо на запад от Курахово по магистрала H-15 "Курахово-Покровск", ако украинските сили изберат да се защитават в Кураховската ТЕЦ и руснаците не успеят да минат край Дачно или Улакли, анализира още ISW.

Останалите сектори от фронта

Що се отнася до Покровското направление, "Рибар" пише, че руските войски превзели селищата Нови Труд и Даченско , подготвяйки плацдарм за по-нататъшно настъпление към Покровск от юг. Руският Telegram канал "Двама майори" казва в обзора си от 27 декември, че украинците контраатакуват при Шевченко, точно на юг от Покровск, където направлението се обединява с Кураховското. Каналът посочва, че продължава офанзивата в Кураховското направление.

"Двама майори" твърди още, че по посока на Купянск боеве се водят в Загризово, южно от Крухляковка. Има информация за разширяване на предмостието на руските въоръжени сили на десния бряг на река Оскол в района на селището Двуречная.

От Лиманското направление има съобщения, че руските въоръжени сили са преминали река Волча в района на Терно, твърди каналът (не и според картата на украинската мониторингова група DeepState).

Russians have once again deployed equipment for assault operations in the Lyman region - and once again, they ended up without it.



A tank and an IFV first hit our mines and were then finished off by the pilots of the UAV unit of the 63rd Brigade.https://t.co/Prf74SJYtz pic.twitter.com/B3mmvqF4Xa — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 26, 2024

(КАРТА) Що се отнася до Велика Новоселка във Времеевското направление, руските сили са окупирали Макаровка и Сторожев, а за Нескучно се водят боеве. Твърди се, че последното селище е крепост на украинските сили и те оказват сериозна съпротива.

А ето каква е съдбата на руската военна техника в района на Ивановско - Клещеевка, южно от Бахмут в Донецка област.

5th Assault Brigade successfully repelled an armored assault, destroying Russian tanks, BMPs, and other armored vehicles while inflicting significant losses on Russian personnel. The operation took place near Ivanivske-Klishchiivka, south of Bakhmut. pic.twitter.com/1okkFkPuyK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 27, 2024

В Курска област руските въоръжени сили продължават военните операции в гористите райони на Суджанския район. Според руското министерство на отбраната украинските въоръжени сили продължават да предприемат контраатаки, за да забавят настъплението. От Курск се появиха кадри с поредна колона руски сили с бронирана техника, обстрелвана с артилерия, минохвъргачки и FPV дронове. Тежката техника се разбива на парчета, а един танк дори се преобръща. Смъртоносната въртележка е организирана от 47-а бригада на украинската армия.

Another column of occupiers “burned out on the job” in the Kursk region, failing to make it to the New Year. The doomed attackers were met with artillery, mortars, and FPV drones. Heavy equipment shattered like splinters, and one tank even flipped over.



The deadly carousel was… pic.twitter.com/wgnYh0REgB — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 26, 2024

Руската отбрана срещу украински дронове в Керченския проток пък се превърна в истинска каша от потънали и изхвърлени баржи заради буря. Това се вижда от сравнение на сателитни снимки от 8 ноември (преди бурята), 16 декември и 24 декември - последната снимка показва, че старите бариери от баржи все още не са възстановени.

Russian defenses against Ukrainian drones at the Kerch Strait bridge turned into a mess of sunken and dislodged barges due to a storm. This is evident from satellite image comparisons from November 8 (before the storm), December 16, and December 24 - the latest photo shows that… pic.twitter.com/VuV5CwizEt — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 26, 2024

Война на дронове

Тази сутрин Военновъздушните сили на Украйна съобщиха за атака с дронове "Шахед" през нощта. От 24 изстреляни от Русия безпилотни машини 13 са свалени от противовъздушна отбрана, а другите 11 - чрез електронно заглушаване.

В Золочив, Харковска област, в резултат на въздушен удар е загинал мъж и е ранена жена, разрушени са 3 къщи, а 7 са повредени, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна.

Летището в руския град Казан пък временно не приема и не изпраща полети, каза представител на "Росавиация". Преди това ограничения бяха въведени на летищата в Сочи, Астрахан, Волгоград, Грозни, Махачкала и Владикавказ.

По-рано руското министерство на отбраната съобщи, че през нощта са свалени 5 безпилотни самолета над територията на Брянска област, 3 над територията на Курска област, 2 над Белгородска и Тулска област и 1 над Астраханска област.

Два трансформатора изгоряха в резултат на нападение срещу петролна помпена станция в Брянска област. На 25 декември нефтената помпена станция „Десна“ на „Транснефт-Дружба“ в село Десна е била атакувана от украински дронове. Няма пострадали, съобщава руският независим Telegram канал ASTRA.

