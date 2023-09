ВИДЕО как Украйна сваля руски дронове над Одеса

Следете развитието на войната в Украйна тук

Кадрите бяха разпространени от командира на ВВС Олешчук. На тях се вижда как са били свалени вражески дронове по време на нощна атака в района на Одеса.

Air Force Commander Oleshchuk showed how enemy drones were shot down during a night attack on the Odesa region. pic.twitter.com/zMR9MkSp6I