ВИДЕО: Подигравките към Путин - все по-жлъчни

Преди да отприщи войната в Украйна, Путин не беше приеман като методи и виждане за управление, обаче беше уважаван. След като руската армия нахлу в Украйна и се видя колко струва, уважението към Кремъл се изпари и все по-често управляващите в Русия, начело със самия Путин, са обект на жлъчни подигравки.

Поредната порция – след като години наред руският диктатор сочи Китай като основен партньор на Русия, той знае само как да каже "наздраве" (gānbēi). "Медведев сигурно е като Путин, макар че вероятно по-често казва "наздраве", подиграва се беларуската опозиционна медия NEXTA.

"Радват се с нас": Какво мисли Запада според Медведев за посещението на Си Дзинпин в Москва? (ВИДЕО)

Putin managed to learn only one word in Chinese during the years of partnership with China



Granddad wanted to surprise you with his knowledge of the Chinese language and made a toast to Xi Jinping's health, but he said only one word: gānbēi ("Bottoms up").



Medvedev was not… pic.twitter.com/xATlgYUao8