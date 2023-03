ВИДЕО: Руски танкове и БТР-и горят като факли в Украйна

Авдеевка е една от най-силно укрепените украински позиции и се намира точно в тила на град Донецк – там, където проруските сепаратисти се настаниха отдавна, след като започнаха своите действия против легитимно избраното управление в Киев, с помощта на издирвания за военни престъпления от Трибунала в Хага руски диктатор Владимир Путин.

Подобно на Бахмут, и с Авдеевка руснаците действат почти идентично – тежки обстрели и опит градът да бъде обкръжен. Дотук обаче руската тактика не дава желания резултат: Няма напредък. Позиционно настъпваме – руските сводки за Бахмут (ВИДЕО)

Russian tank fired at Ukrainian positions, but the life of the tank was short. pic.twitter.com/uPeyHRNwvt

Какъв обаче е резултатът – нови и нови загуби, и то на тежка военна техника. А видеокадри какво се случва около Авдеевка с руския напън се появяват непрекъснато. Долните са от Водяне – село, намиращо се на няколко километра на юг от Авдеевка:

Само през март обаче в различни точки на фронта украинците успяха да унищожат много руски танкове и БТР-и т.е. сметката за Кремъл набъбва: В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

Russian BMP-2 destroyed by 72nd mechanized brigade in Mykilske, Donetsk region, Vuhledar direction. Thermobaric grenade RGT-27S2 will give you an unforgettable feeling of warmth, comfort and safety. pic.twitter.com/tH5TA2CozW