Няма напредък. Позиционно настъпваме – руските сводки за Бахмут (ВИДЕО)

Руските данни само затвърждават това, което дискутират много военни анализатори в Украйна – руската армия при Бахмут няма достатъчно жива сила и достатъчно техника, за да отреже 30 километра фронт от запад на Бахмут и ефективно да обкръжи града, макар че вътре в самия град постига някои тактически успехи.

The BMP-2 of the 93rd Brigade is firing at the location of Russian troops on the northeastern outskirts of Bakhmut at 48.601930, 38.020374. romabilenko video. geo @neonhandrail pic.twitter.com/YtzftcBDtn — Paul Jawin (@PaulJawin) March 30, 2023

(КАРТА) През изминалото денонощие украинският щаб докладва за отбита поредна руска пехотна атака при Орехово-Васильовка – тоест на 11-12 километра северозападно от Бахмут. Факт е, че от над 48 часа украинците не казват нищо за южния фронт, тоест Ивановско и път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, но също нищо не казват и руснаците, което подсказва, че всъщност там няма никакви значими руски атаки. По украински данни, при Ивановско всичко е стабилизирано, но има по-свирепи боеве при Опитно – на 4-5 километра южно от Бахмут. За денонощието са отблъснати общо 22 руски пехотни атаки в Бахмут и околностите му:

Fighting continues in the southern districts of Bakhmut. Around Ivanivske (and east of it) the AFU has the situation under control. North of Opytne it is much more difficult and the battle is fierce. https://t.co/KB9i2CtI3X — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2023

В самия Бахмут обаче уличните битки не стихват. Вече изглежда сигурно, че основната точка са районите около административния център на града – Дворецът на културата, централния пазар, както и индустриалната зона АЗОМ. Там ЧВК Вагнер контролира по-голямата част, а скорошно видео показа, че в завода за вино и шампанско на Бахмут "вагнеровците" са разположили един от щабовете си:

The mercenaries of the "Wagner" PMC have set up a base in the dungeon of the Artemivsk Champagne Wines Factory in #Bakhmut.



The occupiers have headquarters, control rooms, barracks, a hospital and a place for firing.



The Wagnerians move around the catacombs in cars. pic.twitter.com/XQAjH0JGzv — NEXTA (@nexta_tv) March 30, 2023

Притеснението сред руснаците обаче, че скоро предстои мащабен украински контраудар при Бахмут расте. Идват подкрепления, трупат оръжие и използват за това подземни тунели от Часов Яр до Бахмут – есенцията на разказ във видеоинтервю на РИА Новости:

"Украинские войска доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск по подземным ходам, которые идут до Часова Яра"



Тривожно 👽 pic.twitter.com/h5uOFFnQHi — IgorGirkin (@GirkinGirkin) March 31, 2023

Въпреки някои успехи: Руснаците признават, че не могат да обкръжат Бахмут (ВИДЕО)

(КАРТА) По отношение на Авдеевка, руските атаки не стихват, но и няма някакъв голям пробив. От юг, при Северно дори Семьон Пегов признава, че руснаците са спрени. От север те атакуват при Степово и Новокалиново, на между 7 и 10 километра северозападно от Авдеевка. Съобщава се за тежки бомбардировки в западната част на Авдеевка, извършени от руски самолети. Но че на земята руснаците страдат личи и от кадри при Водяне, където с помощта на противотанкови ракети Javelin е разбита цяла руска колона от бронирани машини:

The 110th Separate Mechanized Brigade destroyed/damaged four Russian BMP's within 48 hours in the direction of Avdiivka. pic.twitter.com/QXhH6kutVn — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2023

Че нещата не вървят особено добре за руснаците личи и от изказванията на Денис Пушилин, т.нар. лидер на т.нар. ДНР. Той вече говори за руски успехи, без да упоменава къде точно, докато кадри какво се случва на руските БТР-и на фронта при Авдеевка излизат постоянно. А при Угледар (Въгледар, Вухледар) за пореден ден няма потвърдена руска пехотна атака:

In Mar'inka a T-72B3 (reportedly 2022 build, but cannot be verified) was destroyed. pic.twitter.com/C95E4BJoIW — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 30, 2023

В Луганска област значими промени няма. По линията Купянск – Лиман е имало 301 руски артилерийски обстрела, но пехотните атаки са лимитирано количество, казва говорителят на украинското командване "Изток" полковник Серхий Черевати.

В Запорожка област се засилват руските съобщения за украински групи, които извършват разузнаване с бой. Именно оттук се очаква да е едно от основните направления на украинската контраофанзива - при Гуяйполе:

In the Zaporizhzhia direction, Ukrainian drone operators destroyed a Russian IFV with infantry. pic.twitter.com/osQDbzk5u8 — Paul Jawin (@PaulJawin) March 30, 2023

Междувременно, в дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) се набляга на новината, че издирваният от трибунала в Хага за военни престъпления руски диктатор Владимир Путин подписа заповедта за пролетния набор за руската армия. Той предвижда 147 000 наборници да влязат в редиците ѝ. Само че председателят на Думата (долната камара на руския парламент) Андрей Картаполов коментира, че никой от тях няма да бъде пратен на фронта в Украйна. От ISW смятат, че това може да е вярно, защото след украинската контраофанзива от есента на 2022 година Путин мобилизира и прати запасняци да се бият в Украйна, а не наборници. Американците считат, че руският диктатор се тревожи за вътрешната сигурност и по-точно собственото си оцеляване и затова не иска да рискува с изпращане на толкова сили в Украйна. "Путин вероятно счита политическата цена за пращане на наборници в Украйна за по-висока, отколкото през септември 2022 година", гласи заключението на ISW.

Отбелязва се и, че Александър Ходаковски, бивш силов министър на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и командир на милицията "Восток" вече е командир на Росгвардия в Донецка област. Това е процес, с който Кремъл иска да легализира незаконните сепаратистки сили в областта. По повод назначението на Ходаковски обаче руски военен блогър напомня как през 2014 година именно под негово командване при приятелски огън бяха убити 42-ма руски доброволци. А Игор Гиркин, също бивш силов министър на ДНР и осъден на първа инстанция в Хага на доживотен затвор за свалянето на полет MH17, директно нарича Ходаковски "предател", "корумпиран" и "слагач".