ВИДЕО с взрив в Крим: Командващият украинските ВВС обяви успешен удар

По-рано днес стана ясно, че Крим е подложен на масирана атака - вероятно и с дронове, и с ракети. Публикацията на Олещук е косвено потвърждение, че са използвани ракети - може би Storm Shadow и SCALP.

Във връзка с това Олещук написа и следното: "Знаете ли, че 204-та Севастополска бригада на тактическата авиация е част от ВВС на Въоръжените сили на Украйна? Нейната редовна база е летище Белбек!"

От своя страна, контролираната изцяло от Кремъл руска информационна агенция РИА Новости публикува информация, че били прехванати и унищожени 20 изстреляни от Украйна ракети по Крим, като 17 били прехванати и свалени още над акваторията на Черно море. Имало обаче паднали отломки, но нямало щети по авиационната техника. А назначеният от руснаците губернатор на Севастопол Михаил Развожаев каза, че имало малки щети по 12 сгради - избити стъкла и т.н., но нямало пострадали хора.

"A total of 20 guided missiles were destroyed, 17 of them over the Black Sea and 3 of them over the Crimean Peninsula. Debris fell on the territory of a military unit in the Lyubimivka area. No damage to aircraft was noted," RIA quotes the Russian Ministry of Defense. https://t.co/48SBqJvc3l pic.twitter.com/Ox7WO1ZZbo