ВИДЕО: Взрив на важен тръбопровод за амоняк край Харков, Русия и Украйна се обвиняват взаимно

Причината е, че Москва постави като условие транзит на руски амоняк през Украйна, за да се съгласи с удължаване на споразумението. Киев потърси гаранции, че наистина сделката ще продължи при това положение и ООН обяви, че ще посредничи. ОЩЕ: ООН се мъчи да спаси зърнената сделка с ново предложение

Москва заплаши продължаването на сделката след 17 юли, когато изтича настоящият договор, тъй като не е изпълнено обещанието да възобнови работата на тръбопровода. Амонякът е ключова съставка в нитратния тор, който би позволил на Русия да изнася изкуствени торове.

Russian media publish footage of the consequences of damage to the ammonia pipeline "Tolyatti - Odesa" in the Kupiansk district of the Kharkiv region. pic.twitter.com/ElXJT38FjG