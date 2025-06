"Владимир Владимирович, разковаха ни стратегическата авиация": Още щети (САТЕЛИТНИ СНИМКИ и ВИДЕО)

Руските военни летища и авиобазите "Оленя" (Мурманска област), "Белая" (Иркутска област), "Дягилево" (Рязанска област), "Украинка" (Амурска област) и "Иваново Север" (Ивановска област) - това се оказаха целите на паметната украинска операция "Паяжина". В първоначалните обобщения от 1 юни излезе, че "Украинка" не е била атакувана успешно, но нови сателитни снимки посяват сериозни съмнения относно това.

Нови сателитни снимки точно от "Украинка" показват, че е възможно поне един руски стратегически бомбардировач Ту-95 да е понесъл щети. Снимките все още са с по-ниска резолюция, но се виждат следи от пожар в близост до местата, където са били паркирани самолетите:

🚨 @tom_bike spotted satellite images showing possible damage to a Tu-95 bomber at "Ukrainka" airfield in Russia’s Far East. Initially thought spared in yesterday’s attack, drones—launched from a truck—likely managed to hit at least one aircraft. Burned vegetation west of the… pic.twitter.com/F4tOuTzh3W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025

И още - модел на най-скъпия руски военен самолет А50 "Бериев" изглежда е ударен в базата "Иваново Север", сателитна снимка ясно показва " нетипичен черен цвят" по самолета:

Satellite image of Ivanovo Severny air base obtained by @Hurin92 shows one A-50 early warning and control aircraft, possibly damaged/destroyed.



Notably, the highlighted piles of debris or ruble seen in the image had already appeared a week prior to the attack and likely do not… pic.twitter.com/3v4wB4a96a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025

Що се отнася до "Дягилево", сателитни снимки показват, че именно там изглежда украинската операция не е постигнала никакъв успех. Но летищата "Оленя" и "Белая" безспорно бяха подпалени по начин, който Русия дълго ще помни:

Satellite imagery obtained by @avivector from June 2 shows no significant damage to Russia’s Dyagilevo Airbase following Ukraine’s attack.



Visible are 3 Tu-95MS, 5 Tu-22M3, 14 Il-78M/Il-76MD, and 2 Su-30SM. There are burn mark visible. Higher-resolution imagery is needed to… pic.twitter.com/703BX98Ylg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 2, 2025

"Чакаме ясно небе повече от самите руснаци", иронизира един от OSINT анализаторите "Кібер Борошно".

"Владимир Владимирович (Путин), докладвам за ситуацията - пре*ба*а" стратегическата ни авиация" - това е най-малкото, което публикува един от многобройните руски военни блогъри. Цветистият език е потресаващ, чуйте -

A Russian Z-patriot reports to Putin on the state of strategic aviation airfields.



Spoiler: the report is grim — and an absolute pleasure to listen to. pic.twitter.com/qQ24kQFSHE — NEXTA (@nexta_tv) June 2, 2025

Операция "Паяжина" - последствията

Руският ежедневник "Комерсант" пише, че служители на ФСБ и Следствения комитет на Руската федерация разпитват шофьорите на камионите, използвани за транспортиране на дроновете до местата на атаката, и издирват родения в Донецк Артьом Тимофеев, предполагаем участник в доставката на товара. Самите дронове, по предварителни данни, са внесени в Русия от чужбина - вероятно през Казахстан.

Министерството на външните работи на Казахстан отрича дроновете, атакували руски военни летища, да са идвали от Казахстан. "Ако има някакви официални искания към нашите официални органи, ние ще отговорим официално на всичко", каза на брифинг Айбек Смадияров, представител на казахстанското външно министерство, предаде руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

