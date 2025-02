Вместо на танкове, на коне: Руските проблеми в Украйна растат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Промяна на бойното поле в Украйна вече определено се усеща – още от средата на месец януари и дори малко по-рано интензивността на бойните действия на фронта започна да намалява. В последните три дни обаче това намаление е буквално ударно – преди 48 часа за пръв път от месеци насам имаше под 100 бойни сблъсъка - 97, а за денонощието на 4 февруари са само 85 съгласно данните от сутрешната сводка на украинския генщаб. Дали това е затишие пред нова буря или вече военните действия ще почнат да стават силно фрагментирани – фокус върху все по-малко на брой направления от страна на Русия и все по-труден напредък, с все повече жертви, ще стане ясно в близко бъдеще.

Данните подсказват, че твърденията как руската офанзива става все по-бавна, имат основание. От различни участъци на фронта има твърдения на украински военни, много от тях са в популярни украински военни канали в Телеграм, че все по-рядко руснаците използват бронирана техника за настъпление. Всъщност, в последното денонощие вече се върти видеоклип как руски войници от азиатските републики (вероятно буряти) яздат коне – а украинският военен Станислав Бунятов, който е командир на рота в батальона "Айдар" и е оператор на военни дронове, пише в канала си в Телеграм, че в основните направления на боеве руските щурмови операции масово не се извършват с военна техника, а "на крак", от пехота и тя "денонощно" работи. Той предупреждава, че обикновено след такива периоди има опити за атаки с бронирана техника на места, където руското военно командване преценява, че украинската защита е отслабена: Руснаците минават от танкове на коне: Очаквания кога ще има криза за Кремъл

Както е добре известно, Покровското направление е основна задача за руската армия месеци наред – все още тя не може да атакува директно Покровск, но усилено се бие, за да осигури необходимите за това условия. Ситуацията е такава, че още не е ясно какво ще реши руското военно командване – дали в крайна сметка директна атака от юг на града, след като там бъдат установени необходимите позиции, или ще има опит за обкръжаване на Покровск и от юг, и от север? От север обаче руската армия още дори не може да атакува Мирноград, а без превземането му да се мисли за обкръжаване на Покровск е невъзможно. Каква е цената за Русия дотук – долният видеоклип дава много добра представа – а точно за Покровското направление вече има редица оценки, че руското настъпление се забавя все повече и повече, но не спира: Тръмп спря оръжието за Украйна и пак го пусна. По-добри новини от Покровск и Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

При тези явни сигнали, че нещата за Путинова Русия не вървят по плана "Киев за 3 дни", председателят на военната комисия в Думата ген. Андрей Картаполов обяви, цитиран от "Комерсант", че нямало нужда от нова "частична мобилизация". Защо – защото руската армия държала инициативата. Първият зам.-председател на Думата Андрей Красов подкрепи Картаполов, защото в момента руската армия успешно набирала попълнения – а Виктор Соболев, член на военната комисия на Думата, добави, че нямало нужда от мобилизация, защото на фронта щели да идат неподготвени хора. Въпросът дали Русия продължава да компенсира загубите на хора в Украйна обаче изобщо не е толкова едностранен, колкото го представя режимът на Путин – сметката вече е друга, а руското военно министерство също го подсказва. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че министерството предложи прекласифициране на сифилис, хипертония, атрофия на централната нервна система, кожни заболявания, шизофрения, психотични разстройства, афективни разстройства и други здравословни проблеми като по-леки заболявания, които да не са оправдание, че някой не може да е войник в руската армия. Това е очевиден знак, че пушечното месо за армията на Путин се намира все по-трудно: Сметката за януари, 2025 г.: Десетки убити и ранени руски войници за 1 квадратен километър украинска земя (ВИДЕО)

Междувременно, Украйна не спира да нанася удари в руския тил – по обекти на енергийната инфраструктура на Русия, както и по командни постове. Поредният удар по чисто военен руски обект беше в Новоивановка, Курска област, на 3 февруари, след като в самото начало на февруари беше нанесен удар и по руски команден пост в Рилск, а украинският президент Володимир Зеленски каза, че при тази операция са убити над 10 руски офицери. Предвид това, главният редактор на украинското специализирано издание Defense Express Олег Катков коментира пред телевизия "Еспресо", че сега няма никакви западни ограничения за украински удари на руска територия, но и че Украйна разполага само със собствени оръжия за истински далекобойни удари – дронове, стигащи на до 2500 километра разстояние. Катков посочи, че за разлика от Украйна, Русия има и ракети за нанасяне на удари на такива разстояния – но все пак е положително, че след много време Запада е спрял да пречи на Украйна що се отнася до руския тил, след като никога не е опитвал да налага ефективно такава забрана за Путинова Русия.

При тези думи, припомняме, че директорът на МААЕ Рафаел Гроси дойде на посещение в Украйна и предупреди, че евентуален успешен руски удар по Киевската електрическа подстанция ще постави под риск ядрената безопасност в Украйна, съответно и в Европа. Гроси посочи, че при руската ракетна атака в нощта на 16-17 ноември, 2024 година, са уцелени електрически подстанции, обслужващи две украински АЕЦ (тази в Ровно и Южноукраинската), а това е създало опасност и за работата на ядрените централи.

Една от точките, важна икономическа точка, в плана ни за победа, са инвестициите в полезните изкопаеми на Украйна. Русия окупира нашите земи от 2014 година, отчасти с големи обеми полезни изкопаеми – но сме отворени към факта, че добивът на полезни изкопаеми може да се развива с нашите партньори, които ни помагат да се защитим срещу Путин и да отблъснем врага. Това заяви Володимир Зеленски относно полезните изкопаеми и редките минерали в Украйна и изявената позиция на американския президент Доналд Тръмп, че той иска дял от това за САЩ. Говорих с Тръмп по темата още през септември, 2024 година – отворени сме за инвестиции от американски компании в сектора, уточни Зеленски, цитиран от "Интерфакс Украйна".

С 25 по-малко са бойните сблъсъци в Украйна за денонощието на 4 февруари, като това включва и Курска област – от 110 на 3 февруари са вече 85. Леко намалява и броят на използваните от руснаците авиационни бомби (КАБ) – 124, с 15 по-малко на дневна база. 67 от бомбите обаче са хвърлени не на украинска територия, а в Курска област, руска територия – там руската армия не може да се справи с нахлулите украински военни части от началото на август, 2024 година. Намалява малко и мащабът на руския артилерийски обстрел – 5300 изстреляни от руската армия снаряда за деня, със 700 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали и над 2700 FPV дрона-камикадзе във военните си операции на 4 февруари, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Покровското – 35 руски пехотни атаки там са били спрени за последните 24 часа. Само 2 са в съседното от юг Новопавловско, но става дума за по-южния участък до Велика Новоселка, при Розлив и Зеленовка. Боевете за село Андреевка, което е ключово за пресичане на магистралата Донецк – Запорожие, вече вървят и украинците ги причисляват към Покровското направление. За Андревка руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че руската армия подобрява позициите си. 12 са били руските пехотни атаки в Курска област и 10 – в Торецкото направление, като това са единствените две други направления извън Покроското с двуцифрен брой атаки. В Купянското направление са регистрирани 7 руски пехотни атаки, в Краматорското (Часов Яр) – 6.

Специално внимание към Купянското направление – украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец изрично предупреждава, че нещата там се влошават. По думите му, руснаците изглежда са успели да заемат и село Западно, в района на Двуречна, северния фланг на Купянск – и двете села са отвъд река Оскол, на западния ѝ бряг. Имало и вече упорити руски атаки по пътя Двуречна – Купянск, в посока Кондрашевка и Дорошевка. "Още веднъж ще подчертая, ако скоро не се обърне подобаващо внимание на плацдарма на противника през Двуречна, защитата на Купянск ще стане много сложна. Освен това, ситуацията в цялата източна част на Харковска област може да се промени след няколко седмици по несигурен начин, а не в полза на Украйна“, обобщава Машовец. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" също говори за разширяване на руското предмостие при Двуречна, но предупреждава, че в Северското направление (на юг от Лиман) имало данни за лъжливи доклади за руски напредък при Верхнокамянско: Купянск: Пример, че Путин не мисли за преговори за Украйна. Тя има нови дронове с бомби (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Харковска област, в руската държавно-пропагандна информационна агенция РИА Новости се появи интервю с Виталий Ганчев, назначен от режима на Путин за губернатор на Харковска област – много малка част от нея е под руски контрол, главно между Вовчанск и село Глубоко. Ганчев признава, че през 2022 година имало план и в Харковска област да се проведе "референдум", обаче светкавичната украинска контраофанзива, върнала Купянск, Изюм и Лиман в украински ръце го е провалила и Харковска област не е последвала съдбата на Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, където имаше фалшифицирани допитвания. Ганчев говори и как сега за да се пазят Донецка и Луганска област от украинската армия трябва да се превземе и Харковска област, тя да е санитарна зона: Самите руснаци пуснаха кадри, показващи колко фалшиви са т.нар. референдуми (ВИДЕО)

Нововасильовка – Успеновка и Новоелисаветовка – Надеждинка, това са основните направления на боеве в Покровското направление според украинския военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Според "Офицер+", руснаците се оплакват от голям брой убити, но продължават да хвърлят резерви. "Руските загуби са невероятно големи, всяка наша бригада в това направление натрупва голям боен опит, но за съжаление не без загуби и за нас. Натискът обаче ще продължи, тъй като Руската федерация въвежда нови резерви", добавя Станислав Бунятов (ВИДЕО, 18+).

