Сметката за януари, 2025 г.: Десетки убити и ранени руски войници за 1 квадратен километър украинска земя (ВИДЕО)

Тежките жертви, които Русия дава за болните амбиции на Владимир Путин в Украйна, нямат край. Украинското министерство на отбраната отчете 48 240 убити и тежко ранени руски войници в Украйна само през януари, 2025 година – през декември са 48 670. Това е цената за нови 498 квадратни километра руски завоевания в Украйна – или по 16,1 квадратни километра дневно.

За сравнение през декември руският напредък е в рамките на 593 квадратни километра. С други думи, по 96 руски войници са давали живота си или са били сериозно ранени за всеки квадратен километър украинска земя на сметката на армията на Путин, изчислява ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната.

По оценка както на ISW, така и на други западни и украински анализатори, Русия успява да привлече всеки месец около 35 000 нови войници. Данните за декември и януари ясно показват, че сметката за режима на руския диктатор Владимир Путин почва стабилно да влиза в графата "минус".

Поредни данни, потвърждаващи за какво става въпрос - видеокадри от масов гроб в окупираните от руснаците украински земи. Там се погребват убити руски войници, а броят е толкова голям, че трябват камиони, за да ги извозват.

"Here are the trucks standing there, they brought corpses on it." - One of the numerous mass graves on the territory of the so-called "LDNR".

Human hands and shovels are not enough to deal with the burial of "missing persons" on such an industrial scale, the footage shows… pic.twitter.com/HzzEmoxIE4