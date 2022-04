Войната в Украйна: Леко затишие, САЩ готвят доставки на по-тежко оръжие

От руска страна се хвалят с унищожени 130 украински самолета и 99 украински хеликоптера от началото на войната. Отделно са унищожени 244 зенитни ракетни комплекса, както и 445 дрона, 2153 танка, 241 ракетни установки, 924 оръдия и минохвъргачки и 2063 военни автомобила.

Към днешна дата обаче, според британското министерство на отбраната Русия продължава да гледа към цяла Източна Украйна, включително Киев, като цел. Украинският главен щаб пък твърди, че Русия налага по-строги мерки спрямо войниците си, за да предотврати допълнително падане на морала. Една от тях е в договора за влизане в армията да има възможност за съгласие да изпълняваш задачи във военна зона. А обезщетения получават само тези войници, които са лекувани в болница и там е поставена диагноза – те са със статут на ветерани.

The #British Ministry of Defense publishes an up-to-date map of military activities on the territory of #Ukraine pic.twitter.com/MKVOojctcJ

Очаква се днес, 13 април, САЩ да официализира още военна помощ за Украйна, на стойност 750 млн. долара. За тази помощ няма да има нужда от одобрение на Конгреса и вероятно тя ще включва доставка на тежка сухопътна артилерия, включително гаубици.

Продължава и търсенето на загинали цивилни след руската атака в Киевска област. В селата около Киев вече са намерени 720 трупа, липсват още поне 200 души. Голям репортаж на Kyiv Independent, включително със снимки, показва опустошението, нанесено от руските военни.

Що се отнася до Мариупол, областният управител Павел Кириленко обяви, че между 20 000 и 22 000 цивилни са били убити при руската инвазия. Градът все още не е паднал в руски ръце, макар че атаките там са много свирепи. Отделно има американски доклад, че в Крим също има сериозни нарушения на правата на човека, включително прилагане на мъчения и убийства "по списък" от непризнатите руски власти на полуострова.

The head of the #Donetsk Regional State Administration, Pavel Kirilenko, said that between 20,000 and 22,000 people died in #Mariupol and neighboring areas of the besieged city.



Kirilenko also added that the calculation of victims is complicated by continuous hostilities. pic.twitter.com/jRHzP6wqtw