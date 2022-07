Войната в Украйна: Руснаците виждат HIMARS навсякъде, украинците натискат в Херсон

В дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната обръща специално внимание на фактора "HIMARS". В проруския телеграм канал Moscow Calling, в две части е направен обзор на войната дотук. Посочени са три фази и третата е посветена на HIMARS като ефективно противодействие на иначе много по-мощната руска артилерия. "Ефектът е колосален", пише в анализа, като се визират удари срещу руски оръжейни складове и логистика. Именно заради HIMARS руската армия е принудена да прибягва до тактика на разделяне на важна тежка военна техника, до маскиране на оръжейни складове и изтеглянето им по-далеч от фронтовата линия, което нарушава възможностите за масирани артилерийски атаки при големи операции за овладяване на нови украински територии.

По отношение на Херсонска област, укаинската армия вече нанесе поражения на всичките три контролирани от руските сили мостове, водещи към град Херсон. Ударен е дори мостът при ВЕЦ Нова Каховка. Такива удари бяха нанесени по съоръженията на Антоновски мост, като областният управител на Херсон Серхий Клан уточнява, че ударите се правят с цел да се попречи на руснаците да прехвърлят тежка техника през река Днепър.

Украински партизани са успели да взривят жп линия на 30 километра от Мелитопол – още един прекъснат път за превозване на тежка руска военна техника.

Същевременно украинското военно разузнаване моли всички, които имат такава възможност, да предоставят информация за руските сили в Енергодар. Това е градът, който съществува заради най-голямата АЕЦ в Европа – Запорожката.

В Херсонска област са разрушени две руски ракетни установки С-300, с които руснаците стреляха срещу град Николаев. Става въпрос за 12 пускови устройства, които могат да изстрелват 48 ракети. Украинското оперативно командване "Юг" съобщава за разрушен руски команден пост и руски оръжейни складове, включително 5 танка, 2 гаубици, противотанкова ракетна система, 12 БТР-а и 66 убити руски войници. Свален е и руски СУ-25. Но Kyiv Independent цитира сайт от Одеса, според който Виталий Гуляев, командира на 28-ма механизирана бригада на украинската армия, е загинал на фронта. Именно той командва украинските части, които попречиха на руснаците по-рано през годината да атакуват успешно Николаев.

Two S-300 rocket launchers, which fired at Mykolaiv, burned out somewhere in the Kherson region. pic.twitter.com/lMHO2S56sm