Лавров отиде в Африка, за да търси помощ

Египет е първата страна от това кратко дипломатическо пътуване. След това Сергей Лавров възнамерява да посети Етиопия, Уганда и Република Конго.

В статия, публикувана от местни вестници преди началото на обиколката, Лавров заяви, че Русия винаги "искрено е подкрепяла африканците в борбата им за свобода от колониалното иго". Той също така добави, че Москва оценява "балансираната позиция" на африканците по въпроса за Украйна.

Коментарите от Запад: Лавров се опитва да убеди африканските страни, че е по-добре да застанат на страната на Русия, а не на Запада, като използва фрази като "ще ви помогнем да завършите процеса на деколонизация". Но повечето африкански държави все още не желаят да вземат страна във войната на Русия срещу Украйна, тъй като се опасяват от повторение на ситуацията от времето на Студената война, която имаше опустошителни последици за целия континент, подклаждайки конфликти и спъвайки икономическото развитие. В момента обаче най-голямо безпокойство предизвикват нарастващите разходи за храна и гориво. Африканските лидери са наясно, че когато гражданите им нямат достатъчно храна, това може да подкопае властта им.

В Кайро Лавров разговаря с египетския си колега Самех Шукри, съобщи BBC. На съвместна пресконференция след разговорите Шукри заяви, че Египет е подчертал необходимостта от бързо решение на "украинската криза", която сериозно е засегнала световната продоволствена сигурност и цените на енергията и е нарушила добре функциониращите вериги за доставки.

От друга страна Лавров заяви, че двустранните отношения между Египет и Русия се развиват ползотворно, като посочи, че търговията между двете страни се е увеличила с 4 милиарда долара, което е с 5% повече в сравнение с миналата година.

Египет има значителни връзки с Русия, която му доставя пшеница, оръжие и - преди войната в Украйна - голям брой туристи.

Основната грижа на Египет и други африкански страни обаче е недостигът на зърно. По данни на Африканската банка за развитие Украйна и Русия обикновено доставят на континента над 40% от неговата пшеница. Египет е най-големият купувач на украинска пшеница в света, като през 2019 г. внесе 3,62 млн. тона - повече от всяка друга държава.

Лавров добави, че западните санкции, наложени на Русия, са изострили "негативните тенденции" на международния пазар на храни, свързани с пандемията от коронавирус. Руският външен министър изтъкна намерението на страната си да приложи споразумението за износ на зърно от украинските пристанища, подписано в Истанбул, и заяви, че Западът трябва да отмени санкциите срещу компаниите, изнасящи храни от Русия, и да деблокира износа на руска пшеница. Това твърдение може да бъде възприето с известен скептицизъм, като се има предвид, че Русия призна, че след подписването на Истанбулското споразумение е обстрелвала пристанището в Одеса, където са натрупани големи запаси от пшеница за износ. Оправданието - стреляхме по завод, ремонтиращ украински военен кораб.

