"Вражеската ПВО е сляпа": Русия е загубила радар за 100 млн. долара в Крим, твърди Украйна

Това не е първи такъв случай: Не радар, а гевгир: Украинските дронове са сринали мощен руски радар за 100 млн.долара.

По думи на източниците - радарният комплекс е бил поразен от дронове, които са собствена разработка на подразделенията на военното контраразузнаване на СБУ.

Радарът край Армянск, в северната част на окупирания от руснаците Крим, е контролирал 380-километров участък от фронта, като е осигурявал защита на вражески обекти на територията на полуострова.

След атаката СБУ е регистрирала изключване на излъчването на радара и повече такова не е било отчетено. „Тази специална операция на СБУ направи руската противовъздушна отбрана „сляпа“ за значителна част от фронта“, казват от службата.

Това е повече от важно - предвид очакваното пристигане на изтребителите F-16. Вече са наблюдава систематична украинска стратегия за елиминиране на руска ПВО на възможно най-много места.

Украинците проведоха няколкодневна операция за унищожаване на материално-техническата база, която осигурява жизненоважните дейности на руските войски във временно окупирания Крим, посочват от СБУ. Така, по предварителна информация, е нанесен цялостен удар върху подстанциите и електроснабдителните мрежи, както и върху запасите от леки петролни продукти в Краснодарския край на Руската федерация.

Междувременно изследователите от украинската група "Кибер Борошно" публикува сателитни снимки, които потвърждават, че радарите RLM-M и RLM-D на комплекса 55Ж6М „Небо-М“ най-вероятно са били повредени след атаката с ракети ATACMS срещу авиобазата в Луганск: Ракетният удар в Луганск: Украйна разчиства за F-16 (СНИМКИ)

Kiber Boroshno published satelite and reference images which confirms that the RLM-M and RLM-D radar of the 55Zh6M "Nebo-M" complex were high likely damaged after the ATACMS attack on Luhansk airbase. https://t.co/vwKhYztVGl pic.twitter.com/fevpLzpDls