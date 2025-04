Все по-силно в Русия говорят за пушечното месо: Цената на руските успехи в Украйна (ВИДЕО)

"Извинявайте, но отношението към личния състав е като към пушечно месо, подготовка за 5, дори 4 дни, и после моментално те хвърлят в бой и то масово – например ЧВК Вагнер в Бахмут и т.н. Това са негативните аспекти, които сега избуяха". Думите са не на кого да е, а на поредният известен на всички "добри" путинофили руски военен пропагандист.

Той поставя въпроса за цената на всичко това: "И Пригожин говореше, че пробили украинците – на каква цена, на цената да превърнем войната в месомелачка" - Още: Измрелите вагнеровци в битката за Бахмут: Нови смайващи данни (ВИДЕО)

Още едно напомняне – миналата година в руската армия са наети над 400 000 новобранци с договори, а от 1 април има указ на руския диктатор Владимир Путин да се установяват документално изчезналите по време на бой в Украйна. Нищо не е направено, твърди коментиращият: "Защо не? Защото за много командири това е удар под кръста. Това е въпрос за истинското съотношение на загубите и истинската цена за изграждане на успех. Реалната цена на победите – и до днес нямаме общ регистър на личния състав в армията – на хора, подписали договор за служба в армията, къде са преминали обучение, в коя част, кога са загинали или изчезнали и дали тези хора още се водят за активни, за което някой получава пари".

Meanwhile, Russia’s military circles are start grasping the true cost of Putin’s "party" in terms of killed and missing, noting there’s still no unified registry in Russia—otherwise, the inconvenient numbers would be glaringly obvious to the military leadership. pic.twitter.com/ArznVl59HJ