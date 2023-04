Всеки живот има значение: В Бахмут украински бойци спасиха сова (ВИДЕО)

На фона на непрекъсната стрелба някъде в близост украинците успяват да свалят висяща от дърво сова, заплела се в клоните заради парче корда. Те разказват, че са я видели още през нощта с уред за нощно виждане, а при възможност през деня са отишли да я освободят.

Our Warriors rescued an owl in Bakhmut.



Each life matters.



📹: 127tro/TikTok pic.twitter.com/tSX9kEm0Ng