Всеки луд с номера си: Украйна завладя конференцията за сигурността в Мюнхен (ОБЗОР - ВИДЕО)

Войната в Украйна се пренесе в Мюнхен – на ежегодната конференция по въпросите на сигурността. Там липсваше Русия, но САЩ и Европа в огромна степен успяха "да компенсират" това – със странно противоречащи си по същество изказвания, които би трябвало да преследват една цел – устойчив мир в Украйна и пълна блокада на възможността руският диктатор Владимир Путин да получи пауза, в която да възстанови пропилените си досега ресурси и отново да започне отначало, с нова война.

От НАТО до дайте оръжие: Мир чрез сила

Безспорно палмата в плеядата от изявления и твърдения в Мюнхен грабна дългогодишния републикански сенатор Линдзи Греъм, известен ястреб. Той каза следните знаменити думи: „Ако Путин пак опита да нападне Украйна, тя влиза моментално в НАТО“. За Греъм това е рецепта за мир – въпросът е как би била изпълнена, колко воля би имало. Предвид в крайна сметка руската инвазия, станала факт на 24.02.22, урокът е ясен – украинският президент Володимир Зеленски неведнъж каза, че е опитвал да купува необходимото оръжие, за да се подготви Украйна за война с Русия и не е срещал желание от продавачите да продават.

Senator Lindsey Graham stated that if Russia attacks Ukraine again, Ukraine will be immediately accepted into NATO. He emphasized that this would be a response to Russia's aggression and help ensure stability and security in Europe. pic.twitter.com/54VYDGvYyz — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2025

Греъм все пак не спести суперлативи за украинците, както прави обикновено. "Вие сте съюзникът, който съм чакал цял живот. Нито един американец не е умрял, за да защити Украйна. Взехте оръжията ни и показахте колко струват. Тръмп ще намери начин да прекрати тази война – и ще въоръжи до зъби този човек", каза сенаторът, визирайки Зеленски:

🇺🇸🇺🇦 "You are the ally I've waited for my whole life," – U.S. Senator Lindsey Graham told Zelensky.



Speaking on a panel with the Ukrainian president, Graham praised Ukraine for using American weapons to "kick Russia’s ass."



"No American has died defending Ukraine. You took our… pic.twitter.com/o2Y4MgKgdd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2025

"Няма да се срещам с руснаци, това не е част от плановете ми. Ще се срещна само с един руснак - Путин, само след като имаме общ план с Тръмп, Европа. Тогава ще седнем с Путин и ще спрем войната. Само в този случай съм готов да се срещна с руснак", каза Зеленски в Мюнхен. Той подчерта и, че няма как баварската столица да е място, където да бъде подписан бъдещ мирен договор между Украйна и Русия, защото точно там европейския Запад предава Чехословакия на Хитлер и с това му дава финалния тласък да започне Втората световна война.

Зеленски изрично заяви и, че подходът на Тръмп към мир – първо да говори с Путин, е "риск за САЩ, риск за целия свят". Украинският президент сподели, че не вярва, че Тръмп има готов конкретен план как да бъде постигнат справедлив мир в Украйна, добави и, че не е готов на всяка цена да подпише споразумение със Съединените щати за украинските природни богатства и ресурси – показателно, научете: Като прелъстява ЕС с най-ценното си: Украйна играе номера на китайката на Тръмп*

"Ако имаме 150-160 изтребители F-16, ако имаме 25 ПВО системи Patriot (Пейтриът), за какво са ни САЩ и ЕС" - други знаменити думи на Зеленски, с които той обясни как бъдещ мироопазващ контингент в Украйна може да бъде съставен почти изцяло от украинци, стига да имат необходимото оръжие да удържат Русия. Иначе чужд мироопазващ контингент трябва да е готов за война с Путин, да е подготвен професионално, подчерта украинският президент и посочи числото 110 000 чужди войници: Зеленски: Дайте 150-160 F-16 и 25 Patriot и не ни трябват САЩ и ЕС (ВИДЕО)

Зеленски се срещна и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, като на срещата не бяха обсъдени редкоземните богатства на Украйна. На срещата Ванс подчерта, че целта на САЩ е да има дълготраен и устойчив мир в Украйна, а не мир, който да доведе до нова война в Източна Европа след само няколко години. Според Bloomberg, Владимир Путин вече обмисля кои да са членовете на руската работна група, която ще комуникира за бъдещ мир в Украйна със САЩ – той гледа към своя съветник Юрий Ушаков, към ръководителя на руското външно разузнаване Сергей Наришкин и към директора на Руския фонд за директни инвестиции Кирил Дмитриев.

‼️ President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy and U.S. Vice President J.D. Vance held talks in Munich



"We had good discussions on how to achieve peace, and there will be more in the coming days, weeks, and months. We want the war to end," said the U.S. Vice President.



During the… pic.twitter.com/DsoRREreW5 — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2025

"Путин казва, че иска преговори, но при какви условия? Той трябва да докаже, че интересът му не е да продължи тази война. Той трябва да докаже, че се е отказал от амбицията си да унищожи Украйна. Нека бъда ясна – провал в Украйна ще отслаби Европа, но и САЩ. Украйна има нужда от мир чрез позицията на силата. Европа иска мир чрез сила. И президентът Тръмп изясни, че САЩ са твърдо посветени в подхода постигане на мир чрез сила. И вярвам, че ако работим заедно, ще го постигнем" - това заяви председателят на ЕК Урсула фон дер Лайнен:

⚡️🇪🇺 Peace through strength is necessary for both Ukraine and Europe, says European Commission President Ursula von der Leyen.



"Putin says he wants to meet, but on what terms? He must show that he truly wants peace and has abandoned his ambitions to destroy Ukraine," she stated. pic.twitter.com/b5lGtigpkM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 14, 2025

🗣️ President of the European Commission Ursula von der Leyen: Ukraine needs "peace through strength", Europe wants "peace through strength". pic.twitter.com/Wzpgx6MyyH — NEXTA (@nexta_tv) February 14, 2025

За финал – американският министър на отбраната Пийт Хегсет, който пръв отвори Кутията на Пандора с обяснение как е нереалистично Украйна да си върне окупираните от Русия земи, сега говори, че Путин се готвел да обяви победа, независимо каква е реалната ситуация. Дали Путин не се готви именно заради такива като Хегсет – руското опозиционно издание "Медуза" публикува нов материал, в който твърди, че на прокремълските медии е забранено да показват Тръмп като силен и решителен лидер, за да не засенчи Путин: Голямото предателство за мира в Украйна вече е на дневен ред (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

За трети пореден ден интензивността на бойните действия в Украйна на практика не се променя. Има само с 1 боен сблъсък по-малко на дневна база – 112 общо за денонощието на 14 февруари. Рязко е намаляло количеството използвани от руснаците авиобомби – само 91, след като дни наред бяха в рамките на 130-140 дори 160. На дневна база понижението е с 42 бомби. От използваните 91 бомби, 40 са хвърлени в Курска област – т.е. руски бомби по руска територия. Леко намалява обемът и на руския артилерийски обстрел – 5800 снаряда т.е. с около 200 по-малко на дневна база. Отделно, руснаците са използвали 2436 FPV дрона-камикадзе, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб.

The Russian military has highlighted the dire conditions faced by their soldiers on the front lines. They are compelled to drink contaminated rainwater mixed with soil, lacking access to clean distilled water or filtration methods. pic.twitter.com/gNxIjrIZtZ — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2025

Най-горещото направление остава Покровското – 36 спрени руски пехотни атаки там. Още 14 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление, където украинският генщаб сочи като основна точка на боеве района на село Константинопол. 23 бойни сблъсъка е имало в Курска област, 11 – в Торецкото направление, където боевете продължават в покрайнините на град Торецк и селата Кримско и Щербиновка. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, вече точи зъби как село Зелено поле е паднало (нямало обаче потвърждение) и съвсем скоро руската армия щяла да прекъсне логистичната линията Константиновка – Мирноград, която служи за подкрепа на украинските сили в Покровск. Няма други направления на фронта с двуцифрен брой бойни сбъсъци за изминалото денонощие: Зеленски маневрира, Европа казва на Тръмп: Няма да стане Путин да е пред Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russian soldiers are once again voicing their grievances, claiming that even the wounded, including those using canes, are being sent back to the front. They assert that the command is indifferent to their condition and simply forces them into battle. pic.twitter.com/kFrNHyPiAh — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2025

В Новопавловското направление руското военно министерство обяви, че село Дачно е било превзето. То се намира източно от Улакли и Константинопол – там се образува джоб, но руснаците вече седмици наред не могат да го затворят (КАРТА). Само че украинците успяват да удържат и дори разширяват позициите си при Зеленовка, малко по-на юг.

В Курска област украинските ВВС нанесоха удар с авиационна бомба до Елисаветовка, унищожавайки команден пост на 28 батальон от 60-та мотострелкова бригада на руската армия. Постът е използван за изстрелване на дронове към украинската област Суми. В Курска област и в Покровското направление руснаците използват най-много FPV дронове с оптични кабели, обобщава украинският военен телеграм канал "Офицер+". Същото посочва и колегата му Станислав Бунятов, който е оператор на военни дронове. А "Рибар" пише, че руснаците вече успяват да заемат позиции в централната част на Свредликово (западно от Суджа), но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) посочва, че руснаците са в югоизточните покрайнини на Свредликово, докато украинците са напреднали в северно от Козица, т.е. североизточно от Суджа. ISW се позовава на геолокализирани видеокадри, посочва ги в библиографията на дневния си анализ.

In the Kursk region, Russian troops attempted to storm Ukrainian positions by loading soldiers onto armoured vehicles. However, the 156th Separate Battalion of the Territorial Defence of Ukraine had other plans. Using drones, they stopped the vehicles and then destroyed them. pic.twitter.com/djBFN4J77W — WarTranslated (@wartranslated) February 14, 2025

В Лиманското направление и ISW, и "Рибар" отчитат руски напредък в Ямполовка, до Терно. Там е река Жребец - а какви са вероятните намерения на руското военно командване, припомнете си анализ в този материал: Тръмп не цепи басма на Путин: Промяна в подхода на ВВС на САЩ за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 70 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 33 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, още 37 са били приземени с електронно заглушаване т.е. няма никакви щети за Украйна от атаката, съгласно сводката на украинските ВВС: Пожар на московско летище, дрон се заби във висока сграда във Волгоград (ВИДЕО)