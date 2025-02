Зеленски: Дайте 150-160 F-16 и 25 Patriot и не ни трябват САЩ и ЕС (ВИДЕО)

„Ние можем да осигурим мироопазващ контингент, съставен само от украинци. Проблемът не е в гражданството, а в оборудването“. Това заяви на пресконференция днес украинският президент Володимир Зеленски. Той присъства на годишната конференция за сигурността в Мюнхен. „Относно изпращането на европейски мироопазващ контингент в Украйна аз вече обявих, че ние сме напълно готови да осигурим такъв контингент, съставен изцяло от украинци. Аз казах открито това“, обясни Зеленски.

At a briefing in Munich today, Zelensky announced Ukraine's readiness for a peacekeeping contingent composed exclusively of Ukrainians. He emphasized that the issue is not about citizenship but rather about the necessary equipment. pic.twitter.com/rw9fyGnq8r