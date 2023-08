Втора атака за деня срещу Кримския мост. Украинците с лекота преодоляват драконовите зъби (ВИДЕА)

Руското военно министерство съобщи, че към 15:00 часа е имало нов опит за поразяване на моста като ведомството твърди, че е свалило още една ракета. По негови данни първата атака по обяд е била със "зенитна управляема ракета С-200, преработена в ударна версия".

Властите на незаконно присъединения от Русия полуостров отново са пуснали димна завеса над моста, а движението за втори път през деня е спряно - въпреки че Москва побърза да съобщи, че след първата атака то много бързо е било възстановено, в действителност голям брой потребители в социалните мрежи свидетелстват, че движение е имало само за около 25 минути, след което отново достъпът е бил блокиран.

За момента от украинска страна се въздържат от официални съобщения.

Освен това полицията в Крим е арестувала мъж, който публикувайки видео от атаката срещу моста, неволно е разкрил местоположението на руското ПВО. Мъжът казва, че дълбоко съжалява.

In #Crimea, police detained a man who posted a video of air defense work. In the second, video, the man apologizes for spreading the location of air defense systems. pic.twitter.com/jAKRpcyEa4