Ужасът руска ракета да прелети над главата ти докато играеш с децата си (ВИДЕО)

Баща, извел децата си в парка в августовската привечер, започва да снима видео веднага след разбиването на първата ракета върху хотел „Рейкарц“, смятайки, че атаката вече е приключила. Внезапно ниско над главите им прелита втора ракета. Гледката на деца, залягащи по земята, и плачът им при адския гръм едва ли може да остави безразличен нормален човек. Прекрасна илюстрация на това, което прави Русия в суверенна Украйна – страхливо бомбардира градове, в които хора се опитват да отглеждат децата си, под претекст, че ги „освобождава“.

Disturbing and frightening footage of the missile strike on the Reikartz hotel in Zaporizhzhia yesterday. Little children taking cover and in panic after a missile hit the hotel. pic.twitter.com/TK42OmE1Z1