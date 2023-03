Втора нощ на напрежение в Грузия, протестиращи обсадиха парламента (ВИДЕО)

За втора поредна нощ се стигна до безредици пред парламента. Някои от проевропейските протестиращи събориха оградите до входа на сградата, заради което се стигна до сблъсъци с полицията. По неофициални данни, пред парламента има около 15 000 души. Както и във вторник вечерта, полицията прибегна до сълзотворен газ и водни оръдия срещу демонстрантите.

Some of the pro-EU protesters have torn down the fences near the entry of the Georgian Parliament and are now battling the riot police.



The protesters have fireworks while the riot police is using tear gas and water cannons.



