Втори руски самолет с ракети е бил принуден да обърне след свалянето на Ту-22М3 (ВИДЕО)

Още: Руски стратегически бомбардировач се разби в Ставропол (ВИДЕО)

"Унищожен е самолет на вражеската стратегическа авиация - за първи път по време на бойна мисия във въздуха в периода на пълномащабна инвазия. Това означава, че друг самолет, който го е следвал, е бил принуден да обърне. А това значи, че редица ракети не са били изстреляни по Украйна", заяви представителят на Главното разузнавателно управление (ГУР) на Украйна Андрйй Юсов по "Радио Свобода".

"For the first time, we were able to destroy such an aircraft. But even better, another plane that followed it was forced to turn around. This means that a number of missiles were not fired at Ukraine. The operation was a true success," GUR spokesman Andriy Yusov said about the… pic.twitter.com/3nj7WFlUBx