Украйна свали руски разузнавателен самолет А-50 за половин милиард долара (ВИДЕА)

"А-50 с позивна "Баян" достатъчно летя! Поздравявам окупаторите с Деня на защитника на отечеството!" Трябва да си празнувате у дома, за да не ви се скъсва баянът (баян на руски е акордеон - бел.ред.)", пише Олещук.

От Главно разузнавателно управление на Украйна допълниха, че самолетът е свален над Азовско море.

"Унищоженият А-50У е нова модернизирана версия на самолета. Това е въздушен команден пункт, който държавата агресор използва за далечно радарно откриване, контрол и насочване на удари по Украйна с ракети от стратегическата авиация. Свалянето на А-50У е пореден сериозен удар по потенциала и възможностите на терористична Москва", се казва в съобщението.

По неофициална информация самолетът е свален на цели 256 км от активната фронтова линия, както пише и телеграм каналът Fighterbomber, който се предполага, че се списва от бившия руски военен пилот и участник в бойните действия в Сирия Иля Туманов. Как е свален на такова разстояние, с ракети ATACMS ли, е въпросът?

Отделно от това каналът пише: "От това видео се вижда, че екипажът е имал информация, че към тях лети ракета. Те са знаели. Направли са каквото са могли. Каквото е трябвало."

So, apparently not shot down in Mariupol but air defense was activated near Mariupol as Russians say. More footage coming out from the crash site. pic.twitter.com/1rMmREUg49