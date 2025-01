Вучич: Азербайджан няма да спира газа за Сърбия

"Обявеното спиране на доставките на газ от Азербайджан за Сърбия няма да се случи", обяви сръбският президент Александър Вучич. Новината дойде на фона на опасенията на Белград, които имаха само допреди ден, а именно, че повече няма да може да рзичата на 1.7 милиона кубчически метри газ от Азербайджан и на фона на американските санкции срещу петролната индустрия на страната.

"Нашите братя и приятели от Азербайджан току-що ме информираха, че независимо от обективните проблеми, причинени от непреодолима сила, няма да има спиране на газа за Сърбия. Безкрайни благодарности на Азербайджан и президента Илхам Алиев, когото очаквам с нетърпение да посрещна скоро в Белград", написа Вучич в платформата.

Сърбия подписа споразумение с Азербайджан за доставки на природен газ през септември 2024 г. като част от усилията за диверсификация на източниците на доставка и намаляване на зависимостта от руския газ, на който разчиташе предимно повече от четвърт век, припомняма македонската медия "360 степени".

