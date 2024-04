Взрив след взрив: Дронове засипаха две от най-важните руски ВВС бази (ВИДЕО)

На първо място - срещу авиобаза Морозовск, в Ростовска област. Жители на града съобщават за над 60 взрива. Губернаторът на Ростовска област Василий Голубьов съобщава в канала си в Телеграм за над 40 свалени "въздушни цели" - дали обаче се е разминало само със сваляне, тепърва ще се изяснява. Засега Голубьов уточнява, че по предварителни данни имало повредена ел. подстанция и се работи да бъде възстановена: При Путин – с автомат-играчка, саботаж спря тока в част от Санкт Петербург

Авиобазата е дом на 559-ти руски авиационен полк, който разполага с три ескадрили изтребители-бомбардировачи Су-34. Именно с тези самолети се извършват бомбардировки с авиационно управляеми бомби: Украинските ВВС: Руските бомби ОДАБ-1500 сриват 9-етажни блокове, Русия има много от тях

Сателитни снимки от 1 април показват, че в Морозовск е имало поне 13 изтребител-бомбардировача Су-34 и още 5 самолета Су-35. В руски източници на информация има съобщения за 20 Су-34.

On April 1, satelite images shows that Russia had 13 Su-34's and 5 Su-35's present at the military air base in Morozovsk. I could have missed some on this image, but the quality is not good enough to identify particular area's. https://t.co/AcabEmCLN0 pic.twitter.com/G4N6ysZGOG