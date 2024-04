Мощна украинска атака с дронове срещу Курска област в Русия (ВИДЕО)

Според руското министерство на отбраната нападението е било извършено с помощта на безпилотни летателни апарати от самолетен тип.

"На 4 април около 22:00 ч. беше осуетен поредният опит на киевския режим да извърши терористична атака с използване на безпилотни летателни апарати от самолетен тип срещу обекти на територията на Руската федерация. Дежурната противовъздушна отбрана прехвана един украински БЛА и унищожи седем над територията на Курска област", заявиха от министерството.

Въпреки това в социалните мрежи се разпространяват видеа и снимки, на които се вижда как поне един дрон пада и се взривява на земята, нанасяйки поражения. Според очевидци, в Муриновка са изгорели две къщи, но няма пострадали хора.

Meanwhile, Kursk is burning and exploding. The local authorities reported on an UAV attack and the work of air defense. Fires broke out in several places. pic.twitter.com/pPEgPvGjfE