Взрив в Мюнхен рани трима, движението на влаковете е спряно

Засегнати са движенията на влаковете за близки и далечни дестинации, заключено е и трамвайното депо. Не е известно колко време ще бъде спряно движението. Полицията и противопожарната служба провеждат мащабна операция, съобщи „Зюддойче Цайтунг”.

Причината за взрива все още остава неясна. Има съмнения, че става въпрос за взрив на авиобомба от времето на Втората световна война.

Донерсбергбрюке, където е станал взривът, се намира недалеч от централната жп гара в центъра на Мюнхен по главния маршрут на градската железница на Мюнхен. Много пожарни автомобили и около 50 служби за спешна помощ са на място, а над района кръжи хеликоптер на федералната полиция.

