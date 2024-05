Взривен язовир, разбити бронирани машини: Ситуацията в Харковска област (ВИДЕО)

Според сводката на руското военно министерство, руската армия е разширила зоната си на контрол с още 3 села – Борисовка, Огурцово и Плетеновка: Руският пробив в Харковска област: Актуални новини и оценки за руските цели (ВИДЕА)

"Има решение на командването за усилване на нашите подразделения и то вече се изпълнява. Противникът е локализиран в сивата зона и не разширява зоната си на контрол. Трябва обаче руските части да бъдат унищожени или заловени на позициите им в няколко горски пояса, където могат да се скрият", каза лейтенант Назар Волошин, говорител на украинското командване "Хортиця". По думите му в този участък на фронта (Борисовка – Пилно – Красно – Стрилеча: КАРТА) украинската армия се защитава, а в района на Липци и Вовчанск (Волчанск) Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) контраатакуват:

"There is a decision of the command to reinforce our units, and it is already being implemented. The enemy is localized in the gray zone and is not expanding its area of control. However, there is a need to completely destroy them and catch them in the forest plantations where… pic.twitter.com/OhqhUqgx0e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2024

Вече има видеокадри, показващи, че руснаците са ударили стената на язовира при Стари Салтив, по река Северски Донец (КАРТА). Волчанск се намира точно при тази река и е считан за най-крайната точка на украинската логистика надолу по реката, която стига чак до Часов Яр. Идеята на руския удар е да се създадат допълнителни логистични затруднения на украинците:

In an attempt to create logistic difficulties for Ukraine, Russians have destroyed the Staryi Saltiv Dam in the Kharkiv region. pic.twitter.com/7ON72huTss — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2024

Руснаците опитват да пробият и през зоната на Огурцово – Хатишче – Плетеновка. Точно там руската армия опитва да подкрепи пехотата си с бронирана техника, но ВСУ взема мерки и жестоко обстрелва с дронове – както камикадзе, така и носещи бомби:

Kharkiv direction. Bombardment of Russian tanks with the help of the Ukrainian night bomber drones. Deepstate:



“Targeting of Russian equipment in the area of ​​Hatyshche, Kharkiv region



Russians are trying to break through in the area of ​​Ohirtseve-Hatyshche-Pletenivka, in… pic.twitter.com/pcCdXhH7fu — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 11, 2024

Загуби и от двете страни

Русия губи бронирана техника – това е кристално ясно. Има видеокадри, показващи повторен удар по вече повредени руски бронирани превозни средства и то точно като пехотна група се опитва да ги използва:

In the Kharkiv sector, soldiers of the Special Operations unit OMEGA from the National Guard cut off enemy infantry trying to gain a foothold near destroyed and damaged equipment. The pilots of FPV drones accurately targeted an armored recovery vehicle, which the Russians were… pic.twitter.com/Dg2tOPfTLb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 11, 2024

Руснаците явно са използвали и поне един от познатите вече "танкове-костенурки" (блядмобили) в Харковска област. Съдбата на този е печална – спрян е от минно поле и довършен с дрон: Колкото и да се смеете, руският танк-костенурка се доказа на фронта: BILD (ВИДЕО и СНИМКИ)

И украинската армия обаче търпи загуби – руски дронове са взривили украинска самоходна гаубица "Богдана": Зеленски: За пръв път Украйна успя да пусне 10 гаубици "Богдана" за месец

Russian kamikaze drone hits Ukrainian Bohdana sph north of Kharkiv city. pic.twitter.com/fs0js75O2K — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 11, 2024

Междувременно, украинците опитват да евакуират колкото може повече хора от опасните зони. Видеокадри от украинската полиция показват колко опасна работа е това - защото евакуираните сега обикновено са стари, трудноподвижни хора, които до последно не искат да напуснат домовете си, а руснаците обстрелват постоянно: