Руският пробив в Харковска област: Актуални новини и оценки за руските цели (ВИДЕА)

Според оценки на различни източници, руската армия е успяла "да се настани" в зона от няколко километра южно от границата с Украйна откъм Белгородска област. Става въпрос за зоната на 4 села (зона от около 10 километра в широчина и 5 километра в дълбочина) – Стрилеча, Красно, Пилно и Борисовка. Украинският официер от запаса, известен с прякора си Tatarigami, публикува кратък анализ с КАРТИ и уточни, че руската операция в тази зона е очаквана маневра с цел отклоняване на ресурси от страна на украинската армия от големите боеве в Донбас. Защо толкова бързо стана руски пробив – няма как при недостига на хора Украйна постоянно да дислоцира и предислоцира големи части по тази граница, според Tatarigami. Големите украински укрепления са по-навътре на украинска територия, не на самата граница – те не са пробити. С операцията руснаците искат да създадат социално напрежение и паника, те ще хвърлят още сили, за да разширят пробива – вероятно общо около 2 армейски корпуса, посочват украинският офицер и екипът му, като в частта за създаване на паника те са подкрепени и от коментар на говорителя на украинското командване Хортиця лейтенант Назар Волошин. Неговата оценка относно Харков съвпада с тази на друг украински военен анализатор – о.з. полковник Константин Машовец, служил в украинския генщаб, припомнете си: Най-важната цел в плана на Русия за Харков и Суми: Украински о.з. полковник коментира

Руснаците успяха да постигнат тактически значими успехи при границата в Харковска област, съгласява се и американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). И цитира данни на НАСА, които показват, че руският успех не е дошъл просто така, а на цената на тежки загуби – южно от Пилно, където няколко руски бронирани машини са в пламъци (СНИМКИ, скролирайте за да видите и КАРТИ)

Другата посока на руската операция засега е град Волчанск (Вовчанск на украински). Руски военни телеграм канали като "Двама майори" твърдят, че руската армия е превзела селата Зелено, Охирцево и Хатишче, но геолокализирани видеокадри, които да потвърждават, няма. Ясно е обаче, че Волчанск е руска цел в рамките на стартираната операция, но има предположения, че това е вид диверсия, с цел отклоняване на ресурси от украинска страна – например от Купянското направление. Според Константин Машовец обаче Волчанск е основна цел на руската операция - по негови данни откъм Шебекино, в района на Ржавец и Нова Таловажнка (това руско село беше нападано о т.нар. руски доброволци тази пролет) има движение на допълнителни руски части:

The center of Volchansk, Kharkiv region now. Earlier, the city authorities there announced the evacuation of the city. pic.twitter.com/3tpiSBRpvq