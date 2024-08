Взривове и пожар край Новошахтинск: Украйна се похвали с удар по C-300 (ВИДЕО)

Украинският генерален щаб съобщава, че снощи - 20 срещу 21 август - украинските военноморски сили, в координация с други отбранителни сили, са нанесли удар по руска ракетна система С-300 близо до Новошахтинск в Ростовска област.

С-300 е съветска зенитно-ракетна система със среден радиус на действие за противовъздушна отбрана.

"Наблюдавани са експлозии на целевите места, като точността на ударите все още се оценява", съобщават от украинския генщаб.

Overnight, Ukrainian forces reportedly hit a Russian S-300 SAM battery outside of Novoshakhtinsk, Rostov Oblast. Russian channels reported a bright flash and explosions; the Ukrainian General Staff claims to have hit an S-300. pic.twitter.com/v3ImNoM6e3

Още: Руски тревоги: Украйна тръгва напред там, откъдето изтегляме войници за Курск (ОБЗОР - ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха видеа, показващи последствията. Руските канали съобщават за ярка светкавица и експлозии.

„Толкова силно се удари, че мазилката падна“. „Завесите паднаха, вратите се затръшнаха“ - това са част от коментарите на очевидци в Telegram каналите.

Според местния губернатор противовъздушната отбрана свалила една ракета в западната част на Ростовска област. „Няма никакви жертви или щети в резултат на падналите отломки“, твърдят местните власти.

Още: Колко ракети и дронове е изстреляла Русия във войната и колко са свалени: Данни от ген. Сирски

Междувременно още една цистерна се взриви в петролната база в Пролетарск, Ростовска област. Пожарът не може да бъде потушен в продължение на четири дни: Още една цистерна се запали в Пролетарск, над 600 пожарни се борят със стихията (ВИДЕО).

Another tanker exploded at the oil depot in Proletarsk, Rostov region. The fire has not been extinguished for four days. pic.twitter.com/9udVPrcCpN