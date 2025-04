Взривове, огън, псувни и молитви: Миговете от украинския удар срещу руска бригада, избила десетки цивилни в Суми (ВИДЕО)

Тази сутрин Украйна успя да удари мястото, където е разположена 112-а гвардейска ракетна бригада на руските въоръжени сили. Това е Шуя, Ивановска област (източно от Москва). Бригадата беше посочена от Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) за една от двете, които стреляха с балистични ракети от комплекси "Искандер" срещу украинския град Суми. Руснаците убиха 35 души и раниха 129 там - навръх Цветница - Още: Отмъщение: Украйна порази и втората руска бригада, посяла смърт в Суми (ВИДЕО)

Вече се появи и видео, заснето от оцелели след удара руски войници. Всъщност видеокадри има и от момента на удара, и от последствията:

Footage reportedly shows the moment of impact and the aftermath of today’s strike on the barracks of the 112th Missile Brigade of the Russian Armed Forces in the village of Shuya. pic.twitter.com/dbq4lmEM3z