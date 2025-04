Отмъщение: Украйна порази и втората руска бригада, посяла смърт в Суми (ВИДЕО)

112-а гвардейска ракетна бригада на руските въоръжени сили е била атакувана в Шуя, Ивановска област (източно от Москва), съобщават местните жители тази сутрин (16 април). Това е втората бригада, обстреляла с балистични ракети центъра на украинския град Суми навръх Цветница, при което загинаха 35 души, включително две деца, и бяха ранени поне 129 други. Снощи се появи информация, че пункт и на другата отговорна за нападението бригада - 448-ма на руските ракетни войски в Курск - е бил поразен от украинците.

Още: Украйна обяви: Ударихме руска бригада, избила десетки хора в Суми (ВИДЕО)

Според Главното разузнавателно управление на Украйна и двете бригади използват ракетни комплекси "Искандер" - именно ракети "Искандер-М" или севернокорейските КN-23 бяха използвани при руската атака в Суми.

Flying revenge



In Russian Shuya, Ivanovo Region some UAV's hit 'something'.



It is reported that the territory of the 112th Guards Missile Brigade, which attacked Sumy with missiles on Sunday, is under fire. pic.twitter.com/BTt3T27tfE