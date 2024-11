Взривове разтърсиха Крим: Пламна цистерна с гориво (ВИДЕО)

В Симферопол - централната част на окупирания от руснаците Крим - на 12 ноември е станала експлозия на цистерна с гориво.

Засега е известно, че един човек е ранен, но според местни източници взривовете продължават.

🚨 In Simferopol, a fuel tanker explosion has been reported. So far, one person is known to be injured, but local sources say the blasts are ongoing. Firefighting efforts involve 40 firefighters and 12 fire engines https://t.co/4LZJl7uVof pic.twitter.com/9Pg0hBWHXP