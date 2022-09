Данни от "референдума": В окупираната Запорожка област 93% гласували за присъединяване към Русия

Междувременно допитването в Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие продължава. Назначените от Русия власти обикалят от врата на врата, за да събират гласове за така наречения "референдум" за присъединяване към Русия, с което властите целят да узаконят предстоящото анексиране на украински територии от Москва.

На фронтовата линия войниците също изразяват своя вот. Русия твърди, че така нареченото "гласуване" ще се проведе до вторник.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви в Ню Йорк, че регионите на Украйна, където се провеждат референдуми за присъединяване към Руската федерация, ще бъдат под „пълна защита“ на Русия, ако бъдат анексирани.

Референдумите се провеждат въз основа на решенията на местните органи на властта. Условията за провеждане на тези референдуми са публикувани и след провеждането им, както вече казах, Русия, разбира се, ще уважи изразяването на волята на тези хора, които в продължение на много дълги години страдат от злоупотребите на неонацисткия режим, заяви външният министър на Русия Сергей Лавров.

От украинска страна, в градове като Краматорск, жителите гледат с ужас на организирания от Москва вот, който Киев и Западът нарекоха "фалшив".

"Какво мога да кажа за референдума? Очевидно е незаконен, това е наша земя, украинска земя, и всички неща, които правят там, не знам, мисля, че просто нямат какво да правят в нашата земя. Ние сме украинци", казва жителка на Краматорск, цитирано от Euronews.

Съюзниците на Украйна потвърдиха, че няма да признаят суверенитета на Русия в регионите. Но, както и в случая с Крим, веднъж осъществен, този ход може да се окаже труден за обръщане.

В коментар на изявлението на Лавров и на по-ранното изказване на руския президент Владимир Путин, че не блъфира за използването на ядрено оръжие, украинският външен министър Дмитро Кулеба определи думите им като „безотговорни“ и „напълно неприемливи“.

"Украйна няма да се предаде. Ние призоваваме всички ядрени сили да реагират веднага и да покажат ясно на Русия, че подобна реторика поставя света в опасност и няма да бъде толерирана", написа Кулеба в Туитър.

Putin’s and Lavrov’s irresponsible statements on the possible use of nuclear weapons are absolutely unacceptable. Ukraine won’t give in. We call on all nuclear powers to speak out now and make it clear to Russia that such rhetorics put the world at risk and will not be tolerated.