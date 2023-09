За да няма мобилизация: Русия примамва чужденци с под 2000 долара за войната в Украйна

Още: Ако си от Москва, шансът да те пратят да се биеш в Украйна е минимален

Според Министерството на отбраната на Обединеното кралство от края на юни в интернет са се появили обяви за набиране на военнослужещи с целева аудитория в Армения и Казахстан. В обявите се предлагат 495 000 рубли (5140 долара) първоначални плащания, както и заплати, започващи от 190 000 рубли (1973 долара).

Още: Проблемите на чужденците в Русия: Отиват на фронта или остават без гражданство

Русия се опитва да вербува и етнически руснаци, живеещи в Костанайската област на Казахстан, допълва британското разузнаване в доклада си.

Освен това Русия експлоатира работници мигранти с предложения за "ускорено получаване на гражданство", ако се бият в Украйна. Това се случва поне от май месец, като предлаганите заплати са до 4160 долара.

Снимка: Getty Images

Съобщава се, че паспортите на узбекските работници мигранти, изпратени в окупирания от Русия Мариупол, са били конфискувани при пристигането. Тези хора са били принуждавани да се присъединят към руската армия и да се бият срещу Украйна.

Още: Буданов: Русия обмисля да мобилизира още 450 000 души

Министерството на отбраната на Обединеното кралство пише, че в момента в Русия има поне 6 милиона мигранти от Централна Азия, "които Кремъл вероятно разглежда като потенциални новобранци".

Стремежът да се набират чужденци от съседните държави и да се експлоатират работниците мигранти, "позволява на Кремъл да се сдобие с допълнителен персонал за военните си усилия в условията на нарастващи жертви" и "да избегне по-нататъшни непопулярни мерки за вътрешна мобилизация в навечерието на президентските избори през 2024 г.", допълва британското разузнаване.

Още: Да са стари и да не вземат общо над 20%: Как Путин подбира опонентите си за изборите

Междувременно се появи документ, според който Русия е започнала (или е на път да започне) да раздава призовки за военна служба на окупирания ляв бряг на Херсонска област.

Това е още един знак, че руснаците се опитват да избегнат по-нататъшни непопулярни мерки за вътрешна мобилизация, посочва един от най-изкъсо следящите войната украински профили в Twitter, показвайки и документа.

Още: Русия незаконно е мобилизирала около 60 000 мъже в окупираните украински територии

A document appeared which reportedly shows Russia has started (or about to start) handing out summons for military enlistment on the occupied left bank of the Kherson region.



Another sign that they are trying to avoid further unpopular domestic mobilization measures. pic.twitter.com/IVc5XjBSM5