Ако си от Москва, шансът да те пратят да се биеш в Украйна е минимален

Статистиката сега се припомня след изявление на бившия руски президент и бивш премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Руския съвет за сигурност. Медведев се похвали, че от 1 януари, 2023 година насам 280 000 руснаци подписали договор с руското военно министерство - тоест договор да воюват.

Същевременно, според поредната сводка на британското разузнаване в Кремъл гледат на около 6 млн. мигранти от Централна Азия като чудесна възможност да се попълва руската армия, страдаща от големи загуби в Украйна - с реклами, дори в Армения и Казахстан и обещания за големи заплати за местния стандарт.

Russia is recruiting migrants from Central Asia for the war in Ukraine, British intelligence reports.



Internet ads were seen in Armenia and Kazakhstan offering $5,140 in starting cash and wages starting at $1,973. Recruitment efforts aimed at ethnic Russians are taking place in…