За да приемат нови ядрени оръжия: Путин поиска модернизация на военни бази и летища в Русия (ВИДЕО)

Русия трябва бързо и значително да увеличи способностите на своите сухопътни сили. Това заяви руският президент Владимир Путин. Той подчерта, че ядрената триада остава гаранция за суверенитета на Русия и поиска базите и летищата да бъдат подготвени предварително за нови оръжейни системи, вместо да бъдат разполагани „на открити полета“.

Putin stated that Russia must rapidly and significantly increase the capabilities of its ground forces. He emphasized that the nuclear triad remains a guarantee of Russia’s sovereignty and demanded that bases and airfields be prepared in advance for new weapons systems, rather… pic.twitter.com/Ia1PgQncky