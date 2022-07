За първи път проруските сепаратисти конфискуваха два чуждестранни търговски кораба

Единият конфискуван кораб е Smarta, плаващ под либерийски флаг. Той е акостирал в Мариупол на 21 февруари, за да натовари стомана, но палубата му е била сериозно повредена от обстрел няколко седмици по-късно. 19-те членове на екипажа са били принудително отведени от руската армия в Донецк и освободени месец по-късно.

Другият отнет кораб е Blue Star I, плаващ под панамски флаг.

Повече от 80 кораба под чужд флаг остават блокирани в украинските пристанища, според данни на Международната морска организация (IMO). Някои от тези терминали са под руски контрол.

This is the first time commercial ships have been seized. More than 80 foreign vessels are estimated to be stuck at Ukrainian ports due to Russian aggression.